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Πιέσεις δέχεται η Wall Street: Η Microsoft συμπαρασύρει τις τεχνολογικές μετοχές ενόψει της απόφασης της Fed
Χρηματιστήρια
17:27 - 03 Δεκ 2025

Πιέσεις δέχεται η Wall Street: Η Microsoft συμπαρασύρει τις τεχνολογικές μετοχές ενόψει της απόφασης της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές παρουσιάζουν μικτά αποτελέσματα την Τετάρτη (3/12), επιβαρυμένες από τη Microsoft, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν την ευρύτερη οικονομική προοπτική των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο S&P 500 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% στις 6,822.00 μονάδες, με το Nasdaq Composite να κινείται επίσης πτωτικά σημειώνοντας απώλειες 0,30% στις 23,350.92 μονάδες. Από την άλλη μεριά, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει άνοδο 0,24% στις 47,587.25 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η μετοχή της Microsoft σημειώνει πτώση μετά από δημοσίευμα του The Information ότι η εταιρεία μείωνε τους στόχους πωλήσεων λογισμικού που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η μετοχή βρισκόταν τελευταία στο -2%.

Άλλες εταιρείες που συνδέονται με το εμπόριο AI, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών μικροτσίπ Nvidia και Broadcom, υποχωρούν συμπαρασυρόμενες από τη Microsoft. Η Nvidia σημειώνει πτώση σχεδόν 1%, ενώ η Broadcom κατρακυλά περισσότερο από 2%. Η Micron Technology δέχεται επίσης πιέσεις, με πτώση άνω του 3%.

Ωστόσο, οι απώλειες των μετοχών περιορίζοντραι αφού η ADP, η εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας, ανέφερε ότι η ιδιωτική απασχόληση μειώθηκε απροσδόκητα κατά 32.000 θέσεις τον Νοέμβριο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 40.000 για τον μήνα. Παρά τη δυσμενή ένδειξη για την οικονομία, οι επενδυτές πιθανότατα στοιχημάτιζαν ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσαν να «κλειδώσουν» μια μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς την επόμενη εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για τα εταιρικά κέρδη και ανυπομονούν για την απόφαση επιτοκίων της Fed στις 10 Δεκεμβρίου. Οι αγορές τιμολογούν πιθανότητα περίπου 89% για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση που έρχεται, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που καταγραφόταν στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Από την άλλη πλευρά, το Bitcoin συνέχισε να ενισχύεται την Τετάρτη, διαπραγματευόμενο πάνω από τα 92.000 δολάρια, αφού το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε σημειώσει τη χειρότερη ημέρα του από τον Μάρτιο τη Δευτέρα.

Οι μετοχές της Marvell Technology επίσης σημείωσαν άνοδο, αυξάνοντας πάνω από 6%, καθώς η Wall Street αντέδρασε στις προβλέψεις της εταιρείας για ανάπτυξη στα data centers. Η American Eagle Outfitters αποτέλεσε ένα ακόμη αξιοσημείωτο παράδειγμα, εκτοξευόμενη πάνω από 15% αφού ο λιανοπωλητής αναβάθμισε την πρόβλεψή του για όλο το έτος και ανακοίνωσε ότι η εορταστική περίοδος αγορών ξεκίνησε δυναμικά.

Οι επενδυτές αξιολογούν την πιθανότητα ενός ανοδικού ράλι μέχρι το τέλος του έτους, καθώς ο Δεκέμβριος ιστορικά τείνει να είναι ευνοϊκός για τις αμερικανικές μετοχές και επειδή ο Νοέμβριος ήταν ένας απογοητευτικός μήνας, με κατοχύρωση κερδών να μειώνει τις αποτιμήσεις ορισμένων μετοχών που είχαν καταγράψει ισχυρή άνοδο.

«Πιστεύω ότι τα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσουν να είναι ισχυρά. ... Θα δούμε περισσότερη συνεισφορά από πιο καταπονημένους κλάδους, και αρχίζουμε να βλέπουμε ότι ορισμένοι βραχυπρόθεσμου κύκλου βιομηχανικοί κλάδοι και πιο πιεσμένοι τομείς αρχίζουν να εμφανίζουν καλύτερη τιμολογιακή ισχύ», δήλωσε την Τρίτη στην εκπομπή “Power Lunch” του CNBC ο επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Wells Fargo, Ohsung Kwon. «Δεν πιστεύω ότι είναι ακόμα φούσκα.»

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