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Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό δίχρονο αγόρι από επίθεση σκύλου
Ειδήσεις
16:15 - 06 Δεκ 2025

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό δίχρονο αγόρι από επίθεση σκύλου

Reporter.gr Newsroom
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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου από την τραγική είδηση του θανάτου ενός παιδιού ηλικίας μόλις δύο ετών, ύστερα από επίθεση σκύλου. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το μικρό παιδί βρισκόταν στην αυλή της οικογενειακής κατοικίας, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας. Υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, το ζώο του επιτέθηκε με σφοδρότητα, προκαλώντας του τραύματα εξαιρετικά σοβαρά.

Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Μια ανείπωτη τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και ολόκληρη την ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

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