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Ταχιάος: Η Ελλάδα χρειάζεται ιδιωτικά κεφάλαια για να ανανεώσει και να συντηρήσει τις υποδομές της
Ειδήσεις
13:19 - 09 Δεκ 2025

Ταχιάος: Η Ελλάδα χρειάζεται ιδιωτικά κεφάλαια για να ανανεώσει και να συντηρήσει τις υποδομές της

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη να εγκαταλειφθεί η νοοτροπία ότι «το Δημόσιο μπορεί να χρηματοδοτεί τα πάντα» επισήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Τεχνικού Μητρώου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι οι ελληνικές υποδομές παρουσιάζουν σαφή σημάδια γήρανσης και ότι η χώρα καλείται να προχωρήσει σε ουσιαστική σύνδεση δημόσιων πόρων με ιδιωτικά κεφάλαια, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης.

«Οι περισσότερες βασικές υποδομές μας έχουν ολοκληρωθεί πριν από 20 και πλέον χρόνια», ανέφερε ο Υφυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι οι συρμοί του μετρό έχουν ξεπεράσει την 25ετία λειτουργίας και χρειάζονται υποχρεωτική ανακατασκευή. Οι συρμοί της γραμμής προς το αεροδρόμιο έχουν διανύσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα έκαστος, με συνολικά έξι συρμούς να βρίσκονται πλέον στα όριά τους.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η υπό συζήτηση στη Βουλή σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία παραδόθηκε ενιαία από τον Έβρο μέχρι την Ηγουμενίτσα αλλά σήμερα απαιτεί εκτεταμένη αναβάθμιση. Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι οι σήραγγες που κατασκευάστηκαν από τη δεκαετία του ’80 πρέπει να αναταχθούν ώστε να συμμορφώνονται με σύγχρονες προδιαγραφές. Η παραχώρηση της Εγνατίας αναμένεται να αποφέρει σημαντικό έσοδο για το Δημόσιο, ύψους 1,269 δισ. ευρώ, το οποίο θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και θα εξασφαλίσει τη σταθερή συντήρηση του δικτύου.

Ιδιωτικά κεφάλαια και διεθνή παραδείγματα

Ο Υφυπουργός τόνισε τη σημασία της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία, όπου η κατάργηση των διοδίων σε 1.000 χλμ. αυτοκινητοδρόμων δημιούργησε ετήσιο έλλειμμα 600 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενο κόστος συντήρησης 23 δισ. ευρώ σε δύο χρόνια. «Ακόμα και ισχυρές οικονομίες δυσκολεύονται να καλύψουν τέτοια ποσά αποκλειστικά από δημόσιο χρήμα. Χωρίς ιδιώτες, πολλά έργα απλώς δεν θα προχωρήσουν», σημείωσε.

Θεσσαλία και έργα ανθεκτικότητας

Αναφερόμενος στη Θεσσαλία, που επλήγη από ακραία καιρικά φαινόμενα, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι η κυβέρνηση μετακίνησε πόρους ύψους 1,5 δισ. ευρώ για οδικά και σιδηροδρομικά έργα με πρότυπα ανθεκτικότητας. Πρόκειται για έργα που δεν έχουν πάντα άμεσο οικονομικό αντίκρισμα, αλλά είναι κρίσιμα για την ασφάλεια, την αγροτική παραγωγή και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές.

Ο Υφυπουργός επισήμανε ότι τα διαθέσιμα κονδύλια περιορίζονται, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης βαίνει προς ολοκλήρωση, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα δεν αποτελούν πλέον προτεραιότητα για την ΕΕ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει αυστηρή οροφή δαπανών. Αν η χώρα επιθυμεί να υπερβεί τα δημοσιονομικά όρια, αυτό προϋποθέτει νέα μέτρα και φορολογία, κάτι που κανείς δεν επιθυμεί.

«Οφείλουμε να αξιοποιούμε κάθε ευρώ στοχευμένα: για άμεσες ανάγκες αλλά και για έργα με μακροπρόθεσμη αξία, ανθεκτικότητα και ασφάλεια για τους πολίτες», υπογράμμισε ο κ. Ταχιάος, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διαμορφώσουν κοινή στρατηγική προτεραιοποίησης των έργων.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 14:36
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