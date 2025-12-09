Στη φυλακή ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος με τις παράνομες συνταγές

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Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 34χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος θεωρείται κεντρικό μέλος κυκλώματος που εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές, προκαλώντας ζημία στον ΕΟΠΥΥ που εκτιμάται σε πάνω από 400.000 ευρώ.

Η 29χρονη σύζυγος του φαρμακοποιού, ειδικευόμενη γιατρός, απολογήθηκε επίσης αλλά αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και γιατροί, εντόπιζαν τα ΑΜΚΑ που θα χρησιμοποιούσαν και εξέδιδαν πλαστές συνταγές. Στη συνέχεια, οι συνταγές εκτελούνταν στο φαρμακείο του 34χρονου με εικονικό τρόπο, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα διακινούνταν εμπορικά.

Η δράση της ομάδας αποκαλύφθηκε μετά από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε Αττική, Φθιώτιδα και Πιερία.