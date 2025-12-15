Έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε, τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ, μετά από «μάχη» με σοβαρή ασθένεια σε ηλικία 73 ετών.

Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές, είχε συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις ενώ «χάριζε» τη φωνή του και σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε χτυπημένος από τον καρκίνο στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας κάνοντας γνωστή την απώλεια του ηθοποιού σε ανάρτηση του στο Facebook ανέφερε: «Αντίο αγαπημένε Αλμπέρτο μας!Μόλις μας πληροφόρησε η γλυκια μας Σάρα πως μετα απο περιπέτεια της υγείας του έφυγε από κοντά μας αυτός ο αγαπημένος φίλος και σεμνός συνάδελφος και συγγραφέας. Απο τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο με μια λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονα μια επιτυχημενη κι αγαπημένη οικογένεια. ΚΟΥΡΑΓΙΟ απο ολους μας στην συντροφο του και στα αγαπημένα του παιδια.Ο Αλμπέρτο Εσκεναζυ θα είναι πάντα στην καρδιά μας».

Η ζωή και η καριέρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Ακολούθως σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (απόφοιτος του 1976). Ο Εσκενάζυ πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις (στο Ηρώδειο κ.ά.), όπως και σε κινηματογραφικές ταινίες αλλά και βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική από όλες την βιντεοταινία παραγωγής 1988 με τίτλο: «Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι.

Από πολύ νέος συνεργάσθηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη. Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος» μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (όπου βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος) και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Έχει δώσει και τη φωνή του στις μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Από το γάμο του με τη Μαίρη, ο Εσκενάζυ απέκτησε ένα γιο, τον Λέοντα (1983) και μια κόρη, τη Σάρα (1987).

Για δέκα έτη, από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη, αλλά και σχολή.

Στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με το κόμμα Κόσμος.