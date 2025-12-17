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Τροχαίο με παράσυρση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Ειδήσεις
15:56 - 17 Δεκ 2025

Τροχαίο με παράσυρση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:30 το μεσημέρι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρή γυναίκα παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα τη στιγμή που εκείνος διέσχιζε τον δρόμο περνώντας από τη διάβαση πεζών, ενώ στη συνέχεια το όχημα κατέληξε πάνω σε δέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. την ώρα που έστριβε στη διασταύρωση των οδών Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου Β’, στο σημείο μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Προεδρικού Μεγάρου. Ως αποτέλεσμα, το όχημα χτύπησε τον ηλικιωμένο πεζό που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη διάβαση.

Ο τραυματίας βρέθηκε λιπόθυμος στο οδόστρωμα και του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον Σπύρο Τσιλιγγίρη, βουλευτή Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας και χειρουργό, ο οποίος έτυχε να περνά από το σημείο καθ’ οδόν προς το Μέγαρο Μαξίμου. Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον ηλικιωμένο στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

Η νεαρή οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε από το ατύχημα.

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