Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε ο Προμαχώνας για τα φορτηγά

Άνοιξε εκ νέου το βράδυ της Πέμπτης 18/12 ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τη διέλευση φορτηγών, μετά από πολύωρο αποκλεισμό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 20:30 οι αγρότες προχώρησαν στο άνοιγμα του μπλόκου, επιτρέποντας την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και από τα δύο ρεύματα. Ήδη οι νταλίκες που είχαν ακινητοποιηθεί επί ώρες και είχαν σχηματίσει ουρές πολλών χιλιομέτρων κινούνται σταδιακά προς τον συνοριακό σταθμό και διέρχονται κανονικά.

Ο αποκλεισμός του Προμαχώνα είχε ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι, στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής που ακολουθείται τις τελευταίες ημέρες από τους αγρότες, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές και στην εμπορική κίνηση προς και από τη Βουλγαρία.

Η κυκλοφορία αναμένεται να ομαλοποιηθεί πλήρως τις επόμενες ώρες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποκλεισμών εφόσον συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.