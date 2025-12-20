Από Αύγουστο 2026 μόνο με νέες ταυτότητες τα ταξίδια στην ΕΕ - Αυξημένη ζήτηση και καθηστερήσεις

Σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται στα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική, λόγω της αυξημένης προσέλευσης πολιτών για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, τα διαθέσιμα ραντεβού σε πολλές υπηρεσίες φτάνουν ήδη μέχρι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, προκαλώντας προβληματισμό και ανησυχία στους πολίτες.

Οι αρμόδιες αρχές διευκρινίζουν ότι η υφιστάμενη αστυνομική ταυτότητα εξακολουθεί να ισχύει και δεν καταργείται. Ωστόσο, από τον Αύγουστο του 2026 και έπειτα, η νέα ταυτότητα θα είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας σε ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις αγορές, η παλαιά ταυτότητα παραμένει αποδεκτή.

Η αυξημένη πίεση που παρατηρείται στην Αττική αποδίδεται κυρίως στον μεγάλο πληθυσμό, γεγονός που περιορίζει τη διαθεσιμότητα ραντεβού. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μέσω της πλατφόρμας gov.gr εμφανίζονται ραντεβού μόνο για το επόμενο τρίμηνο, κάτι που σημαίνει πως η απουσία διαθέσιμων ημερομηνιών πέραν αυτού του διαστήματος δεν συνεπάγεται έλλειψη δυνατοτήτων στο μέλλον.

Όπως τονίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, νέα ραντεβού ανοίγουν καθημερινά μετά τις 21:00 για το επόμενο τρίμηνο, με σύσταση προς τους πολίτες να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας της Αττικής που εκδίδουν ταυτότητες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, στην περιφέρεια και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές, η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται ταχύτερα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που βρίσκονται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων να εκδώσουν άμεσα νέα ταυτότητα. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν σαφή έκκληση στους πολίτες να μην αφήνουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις.