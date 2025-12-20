Δημοσιεύθηκε φωτογραφία του Κλίντον σε πισίνα με τον Επστάιν - Πως αντέδρασε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή χιλιάδες αρχεία, σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, σχετικά με τον αείμνηστο χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία υπήρχαν ελάχιστες αναφορές στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναφερόταν εκτενώς ο Δημοκρατικός πρώην Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Μάλιστα, σε μια φωτογραφία είναι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια πισίνα με τον Επστάιν.

Όπως αναφέρει το Reuters, η απουσία αναφορών στον Τραμπ ήταν αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι φωτογραφίες και έγγραφα σχετικά με εκείνον είχαν εμφανιστεί σταδιακά σε προηγούμενες δημοσιεύσεις αρχείων Επστάιν τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, το όνομα του Τραμπ εμφανιζόταν σε λίστες επιβατών στα ιδιωτικά αεροπλάνα του Έπσταϊν που περιλαμβάνονταν στην πρώτη δόση αρχείων που είχε δημοσιεύσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Φεβρουάριο.

Η μερική δημοσίευση είχε ως στόχο τη συμμόρφωση με έναν νόμο που πέρασε συντριπτικά το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και απαιτούσε την αποκάλυψη όλων των αρχείων Επστάιν, παρά τις προσπάθειες του Ρεπουμπλικάνου προέδρου να τα κρατήσει κλειστά επί μήνες. Το σκάνδαλο γύρω από τον Έπσταϊν έχει καταστεί πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ, ο οποίος για χρόνια είχε προωθήσει θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον Έπσταϊν στους υποστηρικτές του.

Δεν είναι άμεσα σαφές πόσο ουσιαστικά είναι τα νέα έγγραφα, δεδομένου ότι πολλά από αυτά έχουν ήδη δημοσιευθεί μετά τον θάνατό του το 2019 στις φυλακές, ο οποίος κρίθηκε αυτοκτονία. Πολλά έγγραφα ήταν βαριά λογοκριμένα, ορισμένα με πάνω από 100 σελίδες ήταν εντελώς μαυρισμένα, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να εξετάζει εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον σελίδες για πιθανή δημοσίευση. Σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσίευση, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, σε αντίποινα για επίθεση κατά Αμερικανών στρατιωτών.

Το υλικό περιλάμβανε στοιχεία από πολλές έρευνες σχετικά με τον Έπσταϊν, μαζί με φωτογραφίες του Κλίντον, ο οποίος εδώ και χρόνια κατηγορείται από τους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, φαίνεται ότι περιλαμβάνονταν λίγες ή καθόλου φωτογραφίες ή έγγραφα που να αναφέρουν τον Τραμπ, παρά τη φημισμένη φιλία τους τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν έρθουν σε ρήξη πριν από την πρώτη καταδίκη του Έπσταϊν το 2008.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Ο Κλίντον σε πισίνα με τον Επστάιν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπάθησε να στρέψει την προσοχή στον Κλίντον, με δύο εκπροσώπους του να δημοσιεύουν στα κοινωνικά δίκτυα εικόνες που, όπως υποστηρίζουν, τον δείχνουν μαζί με θύματα του Έπσταϊν. Ο αναπληρωτής επικεφαλής προσωπικού του Κλίντον, Άντζελ Ουρένα, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να «αποκρύψει» την προσοχή από τον ίδιο επικεντρώνοντας την προσοχή στον πρώην πρόεδρο.

«Μπορούν να δημοσιεύσουν όσες θολές φωτογραφίες 20 και πλέον ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον», έγραψε.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ διέταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τους δεσμούς του Κλίντον με τον Έπσταϊν, κάτι που οι επικριτές του θεώρησαν προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του σχέση με τον Έπσταϊν.

Σε εικόνες που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή, ο Κλίντον φαίνεται σε πισίνα με τη Μαξουέλ και ένα άλλο άτομο του οποίου το πρόσωπο είναι μαυρισμένο. Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται σε υδρομασάζ με άλλο άτομο με καλυμμένο πρόσωπο. Ο Κλίντον έχει εκφράσει στο παρελθόν τη λύπη του για τις κοινωνικές επαφές με τον Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε καμία παράνομη δραστηριότητα.

Μετά την κυκλοφορία των φωτογραφιών, ο Μπιλ Κλίντον εξέδωσε μια σφοδρή δήλωση, δηλώνοντας ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ δεν σχετίζονται με την προστασία του, αλλά με την απόκρυψη άλλων γεγονότων που ενδέχεται να αποκαλυφθούν στο μέλλον. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κλίντον, «ο Λευκός Οίκος δεν κρατούσε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο για να τα δημοσιοποιήσει αργά την Παρασκευή και να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Αυτό αφορά το τι προσπαθούν να κρύψουν για πάντα».

Λευκός Οίκος: Η δημοσίευση αφορά τη διαφάνεια

Περισσότεροι από 1.200 θύματα ή συγγενείς τους πρέπει να παραμείνουν ανώνυμα, δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς σε επιστολή του προς το Κογκρέσο.

Ο Λευκός Οίκος, σε δήλωσή του, υποστήριξε ότι η δημοσίευση αποδεικνύει τη διαφάνεια και τη δέσμευσή του για δικαιοσύνη για τα θύματα του Έπσταϊν, ενώ επέκρινε προηγούμενες δημοκρατικές κυβερνήσεις για την αποτυχία τους να κάνουν το ίδιο. Ωστόσο, η δήλωση δεν ανέφερε ότι οι αποκαλύψεις πραγματοποιήθηκαν μόνο επειδή το Κογκρέσο εξανάγκασε τη διοίκηση, μετά από δηλώσεις αξιωματούχων του Τραμπ νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι δεν θα δημοσιοποιούνταν άλλα αρχεία Επστάιν.

Ορισμένοι νομοθέτες επέκριναν αμέσως την κυβέρνηση για μη πλήρη δημοσίευση όλων των αρχείων. «Αυτή η δόση βαριά λογοκριμένων εγγράφων που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού όγκου αποδεικτικών στοιχείων», δήλωσε ο Δημοκρατικός ηγέτης μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας εκ των βασικών υποστηρικτών της νομοθεσίας, δήλωσε στο X ότι η δημοσίευση της Παρασκευής «αποτυγχάνει κατάφωρα να συμμορφωθεί τόσο με το πνεύμα όσο και με το γράμμα του νόμου».

Ο νόμος απαιτούσε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παραδώσει πληροφορίες για τον τρόπο χειρισμού της έρευνας Epstein, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών αναφορών και email. Κανένα από αυτά τα υλικά δεν φαίνεται να περιλαμβανόταν στην Παρασκευή.

Ο νόμος επέτρεπε επίσης στο Υπουργείο να αποκρύψει προσωπικές πληροφορίες των θυμάτων καθώς και υλικό που θα έθετε σε κίνδυνο ενεργή έρευνα.

Απογοήτευση των ψηφοφόρων του Τραμπ

Πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ είχαν κατηγορήσει την κυβέρνησή του ότι καλύπτει τους δεσμούς του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα και αποκρύπτει λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του σε φυλακή του Μανχάταν, όπου περίμενε να δικαστεί για εμπορία και κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

Μόνο το 44% των Αμερικανών που ταυτίζονται με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα εγκρίνει τον χειρισμό του Τραμπ στην υπόθεση Epstein, σε σύγκριση με το 82% συνολική έγκριση του κόμματός του, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Το θέμα έχει πλήξει την πολιτική θέση του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, όπου θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου.

Τον προηγούμενο μήνα, οι Δημοκρατικοί στη Βουλή δημοσίευσαν χιλιάδες email από την περιουσία του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο ο Έπσταϊν έγραφε ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια», χωρίς να διευκρινίζει τι εννοούσε. Ο Τραμπ αντέδρασε κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι προωθούν το «Hoax Epstein» ως απόσπαση της προσοχής.

Την ίδια μέρα, Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής δημοσίευσαν email που ανέφεραν ότι ο Τραμπ επισκέφθηκε πολλές φορές το σπίτι του Έπσταϊν αλλά «ποτέ δεν πήρε μασάζ».

Προηγούμενες αποκαλύψεις έχουν δείξει ότι ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008, ο Έπσταϊν συνέχιζε να επικοινωνεί με εξέχοντα πρόσωπα, όπως ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ Στιβ Μπάνον, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του Κλίντον Λάρι Σάμερς, ο ιδρυτής της PayPal Πίτερ Τιλ και ο βρετανός πρίγκιπας Άντριου, τώρα γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, ο οποίος έχασε τον τίτλο του λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν.

Οι εκπρόσωποι των Μπάνον, Τιλ και Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού από το Reuters σχετικά με τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν.

Τον Ιανουάριο του 2023, η JPMorgan κατέβαλε 290 εκατ. δολάρια σε ορισμένα θύματα του Έπσταϊν για να διευθετήσει αξιώσεις που αγνόησε, ενώ διατήρησε τον Έπσταϊν ως πελάτη για πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του για προσέλκυση ανηλίκου το 2008.