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Δώδεκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία - Ανάμεσά τους 6 ανήλικοι
Ειδήσεις
17:40 - 20 Δεκ 2025

Δώδεκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία - Ανάμεσά τους 6 ανήλικοι

Reporter.gr Newsroom
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Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διακινούσαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης ακόμα και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Συνελήφθησαν 12 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μεταξύ των όποιων ο 20χρονος αρχηγός και ο 19χρονος υπαρχηγός, καθώς και 6 ανήλικοι.

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διακινούσαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης ακόμα και εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 18-12-2025 σε περιοχές της Αττικής, -12- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, ηλικίας από 15 έως 56 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται -7- επιπλέον μέλη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με συνακόλουθη την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ακόμα, συνελήφθησαν -5- άτομα, ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων δραστών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Άμεσης επέμβασης Ναρκωτικών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, αυτή ήταν ιεραρχικά δομημένη, με επικεφαλής αρχηγό και υπαρχηγό, στους οποίους υπάγονταν τρεις διακριτές επιχειρησιακές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της. Σε αυτόν υπάγονταν δύο ομάδες τα μέλη των οποίων συνεργάζονταν στενά μαζί του και ήταν επιφορτισμένα με την πραγματοποίηση των αγοραπωλησιών ναρκωτικών ουσιών.

Επόμενος στην ιεραρχία της οργάνωσης ήταν ο υπαρχηγός, ο οποίος χρησιμοποιούσε την οικία του ως κεντρικό χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών «καβάτζα». Σε αυτόν υπαγόταν έτερη ομάδα τα μέλη της οποίας ήταν επιφορτισμένα με τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών στα κατώτερα μέλη, σύμφωνα με το σχέδιο κατανομής που είχε αναπτύξει ο αρχηγός, που λάμβανε χώρα σε πάρκο στην περιοχή των Πατησίων.

Επιπλέον, μέλος της εν λόγω ομάδας ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών εντός γηπέδου ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι -2- ανήλικα μέλη της μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή των Χανίων.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από -260- αγοραπωλησίες κατά βάση στις περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Άνω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας, πολλές εκ των οποίων λάμβαναν χώρα εντός σχολικών συγκροτημάτων ή σε χώρους πέριξ αυτών.

Από την περαιτέρω σκιαγράφηση της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι αυτή διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια.

Σε μία περίπτωση μέλος της εγκληματικής οργάνωσης υπέστη βασανιστήρια με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο χέρι του, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαύματος.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-60,87- γραμμ. κοκαΐνης,

-28,09- γραμμ. κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -4.845- ευρώ,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

πιστόλι τύπου ρέπλικα,

γεμιστήρας,

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

σιδερογροθιά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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