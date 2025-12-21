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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για το «Athens Santa Run 2025»
Ειδήσεις
09:28 - 21 Δεκ 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για το «Athens Santa Run 2025»

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «Athens Santa Run 2025».

Πιο αναλυτικά, κατά τις ώρες 09:00-11:00, διακόπτεται προσωρινά και σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

  • Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σημειώνεται πως η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο κατά το χρονικό αυτό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

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