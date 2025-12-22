ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση ενήλικων γυναικών στην πορνεία, σε καταστήματα στην Καλαμάτα και την Τρίπολη, εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Από την έρευνα προέκυψε ότι, έχοντας την κατοχή και τη διαχείριση των συγκεκριμένων καταστημάτων, προωθούσαν ενήλικες γυναίκες στην πορνεία, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη από την παράνομη δραστηριότητα, τα οποία στη συνέχεια επιχειρούσαν να νομιμοποιήσουν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα παράνομα κέρδη τους ξεπερνούσαν τις 200.000 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, οι γυναίκες που εργάζονταν ως συνοδοί παρείχαν υπηρεσίες σε πελάτες τόσο εντός των καταστημάτων όσο και εκτός αυτών, σε χώρους όπως ξενοδοχεία, διαμερίσματα ή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καλαμάτα και την Τρίπολη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, με τη συνδρομή της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και το άτομο που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, στα καταστήματα και πάνω στους συλληφθέντες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, μεγάλος αριθμός συσκευασιών προφυλακτικών, χειρόγραφες σημειώσεις, απόδειξη από ταμειακή μηχανή, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.892,50 ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στα καταστήματα απασχολούνταν συνολικά εννέα γυναίκες, εκ των οποίων οι έξι δεν διέθεταν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά υγείας, γεγονός για το οποίο θα τους επιβληθούν τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, προαγωγή άλλων στην πορνεία, εκμετάλλευση των εσόδων αυτής, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.