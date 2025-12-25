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Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων
Ειδήσεις
20:38 - 25 Δεκ 2025

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων

Reporter.gr Newsroom
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Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν και σήμερα οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωσταντίνου Γκίνη.

Ο 45χρονος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, όταν έφυγε από το σπίτι όπου ζει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στο σπίτι άφησε τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό και το πορτοφόλι του, αλλά αποχώρησε με το αυτοκίνητό του.

Στις έρευνες συμμετείχαν κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς και μέλη των εθελοντικών ομάδων ΕΠΟΜΕΑ, ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης, οι οποίοι ερεύνησαν ακόμη και τα πιο δύσβατα σημεία. Στην επιχείρηση συνεισέφεραν και drones.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει ενεργοποιηθεί Silver Alert.

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