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Θεσσαλονίκη: «Μαϊμού» εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ άρπαξαν από 70χρονη 453 λίρες, κοσμήματα και €10.000
Ειδήσεις
21:44 - 25 Δεκ 2025

Θεσσαλονίκη: «Μαϊμού» εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ άρπαξαν από 70χρονη 453 λίρες, κοσμήματα και €10.000

Reporter.gr Newsroom
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Χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας που αγγίζει τις 500.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι από μια 70χρονη γυναίκα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, πέφτοντας θύμα τηλεφωνικής απάτης.  

Παρά τα ενημερωτικά μηνύματα της αστυνομίας, η ηλικιωμένη δεν κατάφερε να αποφύγει την παγίδα, καθώς εξαπατήθηκε από άτομα που προσποιήθηκαν τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και της άρπαξαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.

Όπως κατέθεσε η ίδια, ένα μέλος της συμμορίας την κάλεσε το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων στο σταθερό της τηλέφωνο, παριστάνοντας υπάλληλο της εταιρείας ηλεκτρισμού. Της ανέφερε ότι υπάρχει επικίνδυνη διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και ότι έπρεπε άμεσα να απομακρύνει κοσμήματα, λίρες και χρήματα, ώστε να μην υποστούν ζημιές.

Η 70χρονη πείστηκε από τα λεγόμενα του απατεώνα και συγκέντρωσε τα μετρητά, τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες σε νάιλον σακούλες, τις οποίες άφησε στην εξώπορτα του σπιτιού της, ακολουθώντας τις οδηγίες που της δόθηκαν. Στη συνέχεια, άλλο άτομο της ομάδας πέρασε, πήρε τις σακούλες με τη λεία και αποχώρησε πεζός.

Όταν η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ειδοποίησε την αστυνομία. Όπως ανέφερε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Πυλαίας – Χορτιάτη, στις σακούλες είχε τοποθετήσει 453 χρυσές λίρες, κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης κινήθηκαν άμεσα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ταυτοποίησαν τους δράστες, προχωρώντας σήμερα στη σύλληψη τριών από τα τέσσερα μέλη της σπείρας. Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα χρήματα, οι λίρες και τα κοσμήματα της 70χρονης δεν βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Τα περιστατικά αυτού του είδους πληθαίνουν σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά από τους ηλικιωμένους.

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