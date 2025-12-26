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Ανοιχτά την τελευταία Κυριακή του έτους τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ
ΕΜΠΟΡΙΟ
11:31 - 26 Δεκ 2025

Ανοιχτά την τελευταία Κυριακή του έτους τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ

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Ανοιχτά θα παραμείνουν, τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  • Παρασκευή 26/12/2025: Αργία
  • Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
  • Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
  • Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

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