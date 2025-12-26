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Σκληρή απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η χώρας μας δεν εκφράζει αναθεωρητικό λόγο και δεν απειλεί με πόλεμο
Πολιτική
14:00 - 26 Δεκ 2025

Σκληρή απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η χώρας μας δεν εκφράζει αναθεωρητικό λόγο και δεν απειλεί με πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Από τη Σάμο απάντησε την Παρασκευή (26/12) στις αναφορές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μιλώντας από το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε αρχικά ότι «ουδένα απειλεί η Ελλάδα», υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας «δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο για οποιονδήποτε γείτονά της και δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση, πόσω μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».

Όπως συμπλήρωσε, «από την άλλη, η χώρα μας είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της όπως είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο υπουργός κατέληξε σημειώνοντας ότι «έτσι αυτές τις άγιες ημέρες εκπέμπουμε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης απέναντι στις επόμενες γενιές».

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας», προσθέτοντας ότι εξέφρασε «την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

{https://x.com/NikosDendias/status/2004499622241218968}

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