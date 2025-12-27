«Μπαράζ» αλκοτέστ στην Αττική – Σχεδόν 250 παραβάσεις και 8 συλλήψεις το τριήμερο των Χριστουγέννων

Πάνω από 20.000 αλκοτέστ πραγματοποιήθηκαν τα Χριστούγεννα στην Αττική από την Τροχαία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 24 Δεκεμβρίου 2025 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2025, ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Σε αυτήν συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 24.210 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 248 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 8 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.