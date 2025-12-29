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Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ στον Αντώνη Κοκορίκο
Ειδήσεις
14:23 - 29 Δεκ 2025

Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ στον Αντώνη Κοκορίκο

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με θλίψη τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Αντώνη Κοκορίκο, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή, την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 66 ετών.

Ο Αντώνης Κοκορίκος γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1959. Απόφοιτος του ΤΕΙ Αθηνών, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία, όντας ακόμη μαθητής, στην εφημερίδα «Ευβοϊκή Γνώμη». Συνέχισε, με εθελοντική προσφορά, στο περιοδικό της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ «Αγωνιστής» κι έπειτα, ξεκίνησε να εργάζεται ως συντάκτης εξωτερικού δελτίου στην ΕΡΤ το 1982 και στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», το 1983, με διευθυντή τον Χρήστο Πασαλάρη και διευθυντή σύνταξης τον Γιάννη Βούλτεψη. Την ίδια εποχή, άρχισε να καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και λίγο αργότερα προσλήφθηκε στην εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ». Κατά τη διάρκεια των ετών 1983-1989, πραγματοποίησε περίπου 45 δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό και κάλυψε για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ σημαντικά πολιτικά γεγονότα και το σύνολο σχεδόν των επίσημων επισκέψεων του πρωθυπουργού στο εξωτερικό. Επιπλέον, εργάστηκε στις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΑΥΡΙΑΝΗ», «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», με τον Νίκο Κακαουνάκη στις εφημερίδες «ΚΑΛΑΜΙ» και «ΚΑΡΦΙ», στους ραδιοφωνικούς σταθμούς «ΦΛΑΣ 96,1», «ΣΚΑΪ», «ALPHA», «NITRO» και στους τηλεοπτικούς σταθμούς «MEGA», «STAR» , “ALTER” και «Βεργίνα TV».

Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία, συνέγραψε δύο βιβλία: «Το σχέδιο για τη χώρα» (2016), με ιδέες και προτάσεις για το μέλλον της Ελλάδας, και το «Η Αριστερά στο δρόμο με τις πεπονόφλουδες» (2019).

Ο Αντώνης Κοκορίκος ήταν ένας δημοσιογράφος με πολλές ικανότητες και εμπειρία, ο οποίος διακρίθηκε για την οξύνοια και το βάθος της πολιτικής σκέψης του.

Άνθρωπος μαχητικός και ανήσυχο πνεύμα, υπήρξε δραστήριος συνδικαλιστικά και αγωνίστηκε πιστός στις αρχές και τα πιστεύω του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται, τα τέσσερα παιδιά του, την Δανάη, την Άλκηστη, τον Ορέστη και τον Φοίβο, την οικογένεια και τους οικείους του και αποχαιρετά τον άξιο συνάδελφο.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο θα δοθεί την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, στις 9:30 το πρωί, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, όσοι το επιθυμούν, να δωρίσουν αντί στεφάνων, χρηματικά ποσά

στο Σύλλογο καρκινοπαθών εθελοντών φίλων Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι.

ή

στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»

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