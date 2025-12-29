Αμετακίνητο το Κρεμλίνο για Ντονμπάς: Να αποσυρθεί η Ουκρανία - Σύντομα τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ

Το Κρεμλίνο επανέλαβε τη Δευτέρα 29/12 ότι η Ουκρανία οφείλει να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις της από το τμήμα του Ντονμπάς που παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, ενισχύοντας παράλληλα τις προσδοκίες για επικείμενη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορέσει να αξιολογήσει τις συνομιλίες Τραμπ–Ζελένσκι αφού λάβει περαιτέρω πληροφορίες από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, τόνισε ότι η Μόσχα εξετάζει τον τερματισμό της «σύγκρουσης» στο πλαίσιο της επίτευξης των στρατηγικών στόχων της.

Ο Πεσκόφ υπενθύμισε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία χάνει ήδη εδάφη και ενδέχεται να χάσει περισσότερα, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση αφορά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες.

Η Μόσχα ελέγχει σήμερα περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, περιλαμβανομένης της Κριμαίας που προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Νικολάιφ και Ντνιεπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μελλοντικής τηλεφωνικής συνομιλίας Πούτιν–Ζελένσκι, ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι υπό συζήτηση, ενώ απέφυγε να σχολιάσει την πρόταση για δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς ή το μέλλον του ρωσικά ελεγχόμενου πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου εξέφρασε συμφωνία με τη δήλωση του Τραμπ ότι «η ειρήνη φαίνεται να είναι πιο κοντά», χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για χρονοδιαγράμματα ή επόμενα βήματα.