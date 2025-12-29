Αμετακίνητο το Κρεμλίνο για Ντονμπάς: Να αποσυρθεί η Ουκρανία - Σύντομα τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορέσει να αξιολογήσει τις συνομιλίες Τραμπ–Ζελένσκι αφού λάβει περαιτέρω πληροφορίες από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, τόνισε ότι η Μόσχα εξετάζει τον τερματισμό της «σύγκρουσης» στο πλαίσιο της επίτευξης των στρατηγικών στόχων της.
Ο Πεσκόφ υπενθύμισε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία χάνει ήδη εδάφη και ενδέχεται να χάσει περισσότερα, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση αφορά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες.
Η Μόσχα ελέγχει σήμερα περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, περιλαμβανομένης της Κριμαίας που προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Νικολάιφ και Ντνιεπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.
Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μελλοντικής τηλεφωνικής συνομιλίας Πούτιν–Ζελένσκι, ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι υπό συζήτηση, ενώ απέφυγε να σχολιάσει την πρόταση για δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς ή το μέλλον του ρωσικά ελεγχόμενου πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.
Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου εξέφρασε συμφωνία με τη δήλωση του Τραμπ ότι «η ειρήνη φαίνεται να είναι πιο κοντά», χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για χρονοδιαγράμματα ή επόμενα βήματα.