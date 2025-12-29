Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τρέχει ταχύτερα από την Ευρώπη και ισχυροποιείται σε οικονομία, ενέργεια και γεωπολιτική

Ως μια χώρα που πλέον αποτελεί «θετική εξαίρεση» στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας περιγράφει την Ελλάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλάζοντας σταδιακά το παραγωγικό της μοντέλο και καλύπτοντας ήδη το μισό επενδυτικό κενό της προηγούμενης δεκαετίας.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα «Το Βήμα», ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το 2025 ως «έτος ορόσημο για την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις», επισημαίνοντας ότι η επιστροφή των δασμών και των προστατευτικών πολιτικών, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και οι περιφερειακές συγκρούσεις έχουν εντείνει την αβεβαιότητα και έχουν επιβραδύνει την παγκόσμια ανάπτυξη.

Όπως αναφέρει, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, απαιτητικό γεωοικονομικό περιβάλλον, στο οποίο καλείται ταυτόχρονα να ενισχύσει την ασφάλειά της, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και να αντισταθμίσει τις απώλειες στο διατλαντικό εμπόριο. Την ίδια στιγμή, πολλές χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα προσπαθούν να επαναφέρουν τα δημόσια οικονομικά τους σε βιώσιμη τροχιά, αυξάνοντας φόρους και περιορίζοντας δαπάνες, ενώ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της αύξησης του κόστους ζωής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ξεχωρίζει. Η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρωπαϊκή, γίνεται πιο εξωστρεφής και ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, όπως αποτυπώνεται στον υπερδιπλασιασμό των εξαγωγών σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο, αλλά και στον τριπλασιασμό των εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Αναφερόμενος στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το 2026, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,2%, από 2,6% φέτος. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι πολλοί πολίτες εξακολουθούν να πιέζονται από τις αυξήσεις τιμών των τελευταίων ετών, τονίζοντας ότι το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύεται σταδιακά, καθώς οι αυξήσεις των μισθών υπερκαλύπτουν πλέον τον πληθωρισμό και δεκάδες φόροι έχουν ήδη μειωθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, η οποία, όπως επισημαίνει, αναμένεται να προσφέρει επιπλέον ανάσα στα νοικοκυριά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Όπως σημειώνει, η χώρα καταγράφει υγιή πρωτογενή πλεονάσματα, χάρη στην υψηλή ανάπτυξη και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, ενώ η σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού συνέβαλε στη μείωση του δημόσιου χρέους κατά 65 ποσοστιαίες μονάδες – μία από τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η πρόοδος της Ελλάδας αναγνωρίζεται πλέον σε διεθνές επίπεδο: από τις αγορές, όπου τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται με αποδόσεις χαμηλότερες από αυτές μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, από τους οίκους αξιολόγησης που έχουν επαναφέρει τη χώρα εντός της επενδυτικής βαθμίδας, από την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, αλλά και από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες την τελευταία εξαετία υπερβαίνουν εκείνες των προηγούμενων δεκαεπτά ετών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει, επίσης, στον αυξημένο γεωπολιτικό και στρατηγικό ρόλο της χώρας. Όπως σημειώνει, η ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από Έλληνα υπουργό Οικονομικών θα φάνταζε αδιανόητη την περίοδο που η χώρα βρισκόταν στα πρόθυρα εξόδου από το ευρώ, αλλά κατέστη εφικτή χάρη στην ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί πλέον στον ενεργειακό τομέα, έχοντας αναπτύξει μια βιομηχανία ηλεκτρισμού βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που την καθιστά καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Σε συνεργασία με την ExxonMobil, προχωρά επίσης στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο μετά από 40 χρόνια, ενώ η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται σε βασική πύλη μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στα μεγάλα έργα υποδομής με γεωπολιτικό αποτύπωμα, όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς και στον ρόλο της χώρας στους νέους εμπορικούς διαδρόμους, όπως ο IMEC, που συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Στον τομέα της άμυνας, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποκτά κομβική θέση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με την αμυντική θωράκιση να αποτελεί κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα. Μέσω του δωδεκαετούς εξοπλιστικού προγράμματος ύψους 25 δισ. ευρώ, ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενεργοποιείται η εγχώρια αμυντική βιομηχανία και προωθείται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημιουργία μιας κοινής ασπίδας αεράμυνας.

Αναφορικά με το μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, η οποία έχει υιοθετηθεί πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προστατεύοντας τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αποδυναμώνοντας τα κυκλώματα διακινητών και επιτρέποντας ταυτόχρονα οργανωμένες και νόμιμες ροές με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι, σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια οικονομία και η γεωπολιτική εισέρχονται σε νέα εποχή, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Όπως υπογραμμίζει, η χώρα πορεύεται με αυτοπεποίθηση, αξιοπιστία και ένα συνεκτικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, έχοντας θέσει στέρεες βάσεις τα τελευταία χρόνια.

«Στο κατώφλι του 2026, η Ελλάδα είναι αναμφίβολα μια πολύ διαφορετική και πολύ πιο ισχυρή χώρα από εκείνη που αναλάβαμε το 2019», καταλήγει, τονίζοντας ότι έχει μπει αποφασιστικά στον δρόμο της σύγκλισης και της προόδου, προς όφελος όλων των πολιτών.