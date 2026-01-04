Τα αγροτικά μπλόκα «φρενάρουν» την επιστροφή στην Αθήνα: Ουρές χιλιομέτρων και εκτροπές στην Εθνική Οδό

Η κίνηση των αγροτικών κινητοποιήσεων έχει προκαλέσει από νωρίς σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία των οχημάτων στο εθνικό οδικό δίκτυο με κατεύθυνση προς την Αθήνα, με τα πρώτα και εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας.

Στο ύψος του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο, οι οδηγοί υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την εθνική οδό και να κινηθούν μέσω παράπλευρου δικτύου για περίπου οκτώ χιλιόμετρα, έως τον κόμβο του Κάστρου, όπου και επανέρχονται στον κύριο άξονα. Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα διεξάγεται χωρίς διακοπή, ωστόσο με χαμηλές ταχύτητες και αναμενόμενες καθυστερήσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να παρατηρείται σχηματισμός μεγάλων ουρών πριν από τη διασταύρωση του Μαρτίνου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η πιο δύσκολη εικόνα καταγράφεται στον κόμβο των Βαγίων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Στο σημείο έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, καθώς η διέλευση γίνεται μόνο από ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Στο 100ό χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στη διασταύρωση των Βαγίων, τα οχήματα εξέρχονται υποχρεωτικά από τον αυτοκινητόδρομο και κατευθύνονται μέσω της οδού Λιβαδειάς–Θηβών προς Θήβα και στη συνέχεια προς Ριτσώνα, προκειμένου να επανενταχθούν στην Εθνική Οδό στο 75ο χιλιόμετρο.

Στο τμήμα πριν από τη διασταύρωση των Βαγίων, η κίνηση γίνεται με βήμα σημειωτόν, ενώ καθυστερήσεις και πολύ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στον δρόμο Λιβαδειάς–Θηβών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται επίσης σε μία λωρίδα.

Αντιθέτως, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα από τα μπλόκα στον Μπράλο, στην περιοχή της Λαμίας, ούτε από εκείνο της Αταλάντης, όπου η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερες δυσχέρειες.