Γιώργος Παπαδάκης: Που και πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του

Η καρδιά του Γιώργου Παπαδάκη τον πρόδωσε μόλις έξι μήνες μετά την τελευταία του εκπομπή, τον Ιούλιο του 2025.
Ο αγαπημένος δημοσιογράφος της πρωινής ζώνης πρωτοεμφανίστηκε στη μικρή οθόνη τη δεκαετία του 1980.
Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος αναφέρει: «Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.
Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:
- «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»
- «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ:GR4201404410441002101062962 Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.
Η σύζυγος
Τίνα
Τα παιδιά
Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος»