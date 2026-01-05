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Γιώργος Παπαδάκης: Που και πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του
Ειδήσεις
22:15 - 05 Ιαν 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Που και πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του

Reporter.gr Newsroom
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Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα γίνει την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, στις 10:30 το πρωί η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Η καρδιά του Γιώργου Παπαδάκη τον πρόδωσε μόλις έξι μήνες μετά την τελευταία του εκπομπή, τον Ιούλιο του 2025.

Ο αγαπημένος δημοσιογράφος της πρωινής ζώνης πρωτοεμφανίστηκε στη μικρή οθόνη τη δεκαετία του 1980.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος αναφέρει: «Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

  • «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

  • «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ:GR4201404410441002101062962 Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος»

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