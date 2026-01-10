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Ισχυροί άνεμοι προκαλούν ακυρώσεις δρομολογίων – Δεμένα πλοία στον Πειραιά και αναμονή για τους επιβάτες
Ειδήσεις
09:53 - 10 Ιαν 2026

Ισχυροί άνεμοι προκαλούν ακυρώσεις δρομολογίων – Δεμένα πλοία στον Πειραιά και αναμονή για τους επιβάτες

Reporter.gr Newsroom
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Παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί επίσημο γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές έχουν οδηγήσει σε ματαιώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων με πρωτοβουλία των ίδιων των εταιρειών. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση και ταλαιπωρία στους επιβάτες, οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τους προορισμούς τους.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (10/1), αρκετά πλοία παραμένουν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά. Παρότι οι λιμενικές αρχές δεν έχουν επιβάλει καθολική απαγόρευση απόπλου, ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες αποφάσισαν να ακυρώσουν τα προγραμματισμένα τους δρομολόγια, επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ώρες και τους κινδύνους για την ασφάλεια των ταξιδιών.

Στον χώρο του λιμανιού έχουν συγκεντρωθεί πολλοί ταξιδιώτες, αρκετοί από τους οποίους μετακινούνται με κατοικίδια και ογκώδεις αποσκευές. Οι επιβάτες προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να ενημερωθούν για πιθανές αλλαγές, επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια ή εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν πάντα σαφείς απαντήσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η περίπτωση της Μήλου, όπου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων δεν κατέστη δυνατή η πρόσδεση των πλοίων Knossos Palace και Festos Palace. Τα δύο πλοία μεταφέρουν συνολικά 1.641 επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν σε αναμονή, χωρίς να είναι γνωστό πότε και με ποιον τρόπο θα συνεχίσουν το ταξίδι τους. Το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο, ενώ το Festos Palace είχε αναχωρήσει από το Ηράκλειο με προορισμό τη Μήλο και τον Πειραιά.

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