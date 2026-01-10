Το Ιράν «φλέγεται»: Μαζικές διαδηλώσεις για δεύτερη νύχτα, αναφορές για νεκρούς και σκληρή καταστολή

Οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, με χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους μεγάλων πόλεων, εκφράζοντας την οργή τους απέναντι στο καθεστώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, κινητοποιήσεις σημειώθηκαν σε μητροπολιτικά κέντρα όπως η Τεχεράνη και το Μασχάντ, ενώ λόγω της γενικευμένης διακοπής του διαδικτύου είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί το πραγματικό μέγεθος των διαδηλώσεων.

Παρότι η ανεξάρτητη επιβεβαίωση παραμένει αδύνατη, βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτών σε κεντρικά σημεία πόλεων. Σε υλικό που δημοσιοποίησαν ακτιβιστές, εμφανίζονται πλήθη στον βορειοδυτικό τομέα της Τεχεράνης, στην περιοχή Σααντάτ Αμπάντ. Στο ίδιο βίντεο ακούγεται φωνή να κάνει λόγο για πυρπόληση τζαμιού, ενώ καταγράφονται φωτιές, καμένα οχήματα και σκηνές χάους στους δρόμους. Σε άλλο σημείο, διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα».

Ανάλογες εικόνες φέρονται να προέρχονται και από άλλες συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας, καθώς και από πόλεις εκτός Τεχεράνης, γεγονός που δείχνει ότι το κύμα διαμαρτυρίας εξαπλώνεται. Η κυβέρνηση, ωστόσο, έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, επιχειρώντας να ελέγξει τη ροή πληροφοριών προς το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για θύματα. Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (CHRI), με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι έχει λάβει αξιόπιστες μαρτυρίες από νοσοκομεία στην Τεχεράνη, το Μασχάντ και την Καράτζ, τα οποία φέρονται να έχουν κατακλυστεί από τραυματισμένους διαδηλωτές. Γιατρός από την Τεχεράνη ανέφερε στο περιοδικό Time ότι έξι νοσοκομεία της πρωτεύουσας κατέγραψαν συνολικά πάνω από 200 θανάτους διαδηλωτών, οι περισσότεροι από πυρά με πραγματικά πυρομαχικά. Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι ηγέτες απευθύνουν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, ενώ η ιρανική ηγεσία διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις με σκληρά μέτρα, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

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