ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Ιράν «φλέγεται»: Μαζικές διαδηλώσεις για δεύτερη νύχτα, αναφορές για νεκρούς και σκληρή καταστολή
Ειδήσεις
10:18 - 10 Ιαν 2026

Το Ιράν «φλέγεται»: Μαζικές διαδηλώσεις για δεύτερη νύχτα, αναφορές για νεκρούς και σκληρή καταστολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, με χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους μεγάλων πόλεων, εκφράζοντας την οργή τους απέναντι στο καθεστώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, κινητοποιήσεις σημειώθηκαν σε μητροπολιτικά κέντρα όπως η Τεχεράνη και το Μασχάντ, ενώ λόγω της γενικευμένης διακοπής του διαδικτύου είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί το πραγματικό μέγεθος των διαδηλώσεων.

Παρότι η ανεξάρτητη επιβεβαίωση παραμένει αδύνατη, βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτών σε κεντρικά σημεία πόλεων. Σε υλικό που δημοσιοποίησαν ακτιβιστές, εμφανίζονται πλήθη στον βορειοδυτικό τομέα της Τεχεράνης, στην περιοχή Σααντάτ Αμπάντ. Στο ίδιο βίντεο ακούγεται φωνή να κάνει λόγο για πυρπόληση τζαμιού, ενώ καταγράφονται φωτιές, καμένα οχήματα και σκηνές χάους στους δρόμους. Σε άλλο σημείο, διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα».

Ανάλογες εικόνες φέρονται να προέρχονται και από άλλες συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας, καθώς και από πόλεις εκτός Τεχεράνης, γεγονός που δείχνει ότι το κύμα διαμαρτυρίας εξαπλώνεται. Η κυβέρνηση, ωστόσο, έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, επιχειρώντας να ελέγξει τη ροή πληροφοριών προς το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για θύματα. Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (CHRI), με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι έχει λάβει αξιόπιστες μαρτυρίες από νοσοκομεία στην Τεχεράνη, το Μασχάντ και την Καράτζ, τα οποία φέρονται να έχουν κατακλυστεί από τραυματισμένους διαδηλωτές. Γιατρός από την Τεχεράνη ανέφερε στο περιοδικό Time ότι έξι νοσοκομεία της πρωτεύουσας κατέγραψαν συνολικά πάνω από 200 θανάτους διαδηλωτών, οι περισσότεροι από πυρά με πραγματικά πυρομαχικά. Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι ηγέτες απευθύνουν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, ενώ η ιρανική ηγεσία διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις με σκληρά μέτρα, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfkobi4c0tf5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο στα χαρτιά: Είναι αξιοποιήσιμα τα «τεράστια αποθέματα» της Βενεζουέλας;
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο στα χαρτιά: Είναι αξιοποιήσιμα τα «τεράστια αποθέματα» της Βενεζουέλας;

Η εμμονή Τραμπ με τη Γροιλανδία και το ρήγμα στο ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Η εμμονή Τραμπ με τη Γροιλανδία και το ρήγμα στο ΝΑΤΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία
Ειδήσεις

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία  

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές
Ειδήσεις

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές
Ειδήσεις

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο
Ειδήσεις

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 11:39

Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Τι εξασφάλισε η Ελλάδα

Πολιτική
23/07/2026 - 11:32

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis - Ο Ανδρουλάκης έχει κάνει «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Οικονομία
23/07/2026 - 11:04

Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες

Ναυτιλία
23/07/2026 - 10:58

Επιταχύνει τον σχεδιασμό της για ναυτιλία και ναυπηγήσεις η Ινδία

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 10:55

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 10:49

EasyJet: Βουτιά 70% στα κέρδη λόγω καυσίμων και αδύναμης ζήτησης

Ναυτιλία
23/07/2026 - 10:36

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγματα σε δύο πλοία

Ειδήσεις
23/07/2026 - 10:31

ifo: Η κατασκευή κατοικιών στη Γερμανία μειώνεται ξανά

Ειδήσεις
23/07/2026 - 10:17

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία  

Ειδήσεις
23/07/2026 - 10:16

Συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ στη Μανίλα με επίκεντρο το ουκρανικό

Αναλύσεις
23/07/2026 - 10:05

ΧΑ: Ο ΓΔ συνεχίζει τη διαδικασία συσσώρευσης περί τις 2500 μονάδες

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 09:58

Ράλι στις ασιατικές αγορές με οδηγό τη Νότια Κορέα

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 09:55

Nokia: Κέρδη €434 εκατ. στο β’ τρίμηνο με «όχημα» data centers και AI

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 09:40

UniCredit: Κέρδη €2,91 δισ. πάνω από τις προβλέψεις, με φόντο την εξαγορά της Commerzbank

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 09:37

Nestlé: Πουλά το 50% της δραστηριότητας εμφιαλωμένου νερού έναντι €3 δισ.

Σχόλια Αγοράς
23/07/2026 - 09:29

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2.500 μονάδες στο επίκεντρο – Τι θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη τάση

Ναυτιλία
23/07/2026 - 09:23

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference – Η νέα γενιά κοντά στη ναυτιλία και την κρουαζιέρα

Οικονομία
23/07/2026 - 09:15

Τα «πιστοληπτικά σκορ» των οφειλετών: Νέο credit score για πολίτες και επιχειρήσεις

Πολιτική
23/07/2026 - 09:07

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Προς έγκριση από το ΚΥΣΕΑ το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ ύψους €4 δισ.

Ειδήσεις
23/07/2026 - 08:43

Δολοφονία Στ. Γεωργίου: Στον εισαγγελέα σήμερα (23/7) ο 28χρονος δράστης – Τι είπε στις Αρχές

Ειδήσεις
23/07/2026 - 08:26

Πανελλαδικές: Σήμερα στις 11:00 οι βάσεις εισαγωγής – Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Οικονομία
23/07/2026 - 08:18

Ένα ψηφιακό «βιβλίο» για τις οφειλές στο Δημόσιο – Πώς θα λειτουργεί η νέα Πύλη Πληρωμών

Ειδήσεις
23/07/2026 - 08:09

Πώς επαναπροσδιορίζει ο Μαμντάνι το αμερικανικό όνειρο απέναντι στον Τραμπ

Οικονομία
23/07/2026 - 08:07

«Με το όπλο παρά πόδα» η κυβέρνηση απέναντι στο ράλι πετρελαίου

Ειδήσεις
23/07/2026 - 08:04

Αθήνα: Φεύγει ο Δακτύλιος, επιστρέφει η ελεύθερη κυκλοφορία από 25/7

Ακίνητα
23/07/2026 - 07:58

Dimand: Επενδύοντας στην επόμενη ημέρα των ελληνικών πόλων – Πού δημιουργείται η νέα αξία στην αγορά ακινήτων

Magazino
23/07/2026 - 07:50

Tάσος Ιορδανίδης: Νιώθω ασφάλεια κρατώντας ταπεινή στάση απέναντι στα πράγματα

Magazino
23/07/2026 - 07:28

Η «Ζαΐρα» επιστρέφει: Το ιστορικό θερινό σινεμά ξαναγράφει την ιστορία του

Magazino
23/07/2026 - 07:16

32ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Εκεί όπου ο χορός μας κάνει καλύτερους (ανθρώπους)

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 23:20

Ήπιες απώλειες στη Wall Street λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ