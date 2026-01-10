Ρεκόρ δεκαετίας στις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στα μπλόκα για 42η ημέρα – Στο τραπέζι συλλαλητήριο στην Αθήνα

Στην 42η ημέρα εισέρχονται σήμερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκειά τους την τελευταία δεκαετία. Με το ορόσημο αυτό, οι φετινές διαμαρτυρίες ξεπερνούν εκείνες του 2016, όταν οι αγρότες είχαν παραμείνει στους δρόμους για 41 ημέρες, γεγονός που αναδεικνύει τη ένταση αλλά και την αντοχή του αγροτικού κόσμου.

Τα τρακτέρ εξακολουθούν να βρίσκονται παρατεταγμένα στα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο οι περισσότεροι αποκλεισμοί σε σημεία του εθνικού οδικού δικτύου έχουν πλέον αρθεί. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτηρίων, κατάσταση που αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως τη συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να διαδραματίζει το μπλόκο της Νίκαιας. Η γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ έθεσε το πλαίσιο για τη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη, επίσης στη Νίκαια, όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα από κάθε γωνιά της χώρας. Εκεί, θα αποτυπωθούν οι προθέσεις και η στρατηγική των αγροτών για την επόμενη ημέρα.

Η απόφαση της Νίκαιας είναι σαφής: τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, έως ότου αξιολογηθούν τα αποτελέσματά της. Παράλληλα, κατατέθηκε πρόταση για κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα με λεωφορεία και πραγματοποίηση συλλαλητηρίου την ώρα της κυβερνητικής συνάντησης. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν αποκλείεται και η δυναμική παρουσία με τρακτέρ, εφόσον το αποφασίσουν και άλλα μπλόκα.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, η οποία καλείται να καθορίσει τη μορφή και την ένταση των επόμενων κινητοποιήσεων.

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