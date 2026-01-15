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Προσοχή στην οδήγηση: Από την επόμενη εβδομάδα θα κόβονται κλήσεις από τις κάμερες στην Αττική
Ειδήσεις
12:14 - 15 Ιαν 2026

Προσοχή στην οδήγηση: Από την επόμενη εβδομάδα θα κόβονται κλήσεις από τις κάμερες στην Αττική

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε πως η εγκατάσταση καμερών στους δρόμους της Αθήνας για τον έλεγχο τήρησης του Κ.Ο.Κ προχωρά κανονικά.  

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ολοκληρώνεται η πιλοτική τους λειτουργία και από την ερχόμενη εβδομάδα, θα αρχίσουν να κόβονται κλήσεις.

Όταν δηλαδή η κάμερα εντοπίζει μία παράβαση, αυτόματα θα κόβεται κλήση και θα επιβάλλεται πρόστιμο στον οδηγό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfp2vhf0r5l5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι κάμερες είναι σε λειτουργία και μέσα στις επόμενες μέρες θα έρθουν και οι πρώτες κλήσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών.

Σε πρώτη φάση οι κάμερες δεν είναι πολλές, αλλά μέχρι το καλοκαίρι η περιφέρεια Αττικής αναμένεται να έχει ολοκληρώσει την τοποθέτηση συνολικά 388 καμερών.

Σημειώνεται τέλος πως τα πρόστιμα επιβάλλονται άμεσα και οι κλήσεις στέλνονται στους οδηγούς την ίδια στιγμή με μήνυμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 14:13
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