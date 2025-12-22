Αττική: «Βροχή» παραβάσεων έπιασαν οι κάμερες ΑΙ – Πάνω από 2.500 σε 4 ημέρες

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα πρώτα δεδομένα από την πιλοτική εφαρμογή των καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους της Αττικής, τα οποία αναδεικνύουν το εύρος των παραβάσεων που καταγράφονται καθημερινά στο ελληνικό οδικό δίκτυο.

Σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, μία μόνο κάμερα στη λεωφόρο Συγγρού εντόπισε πάνω από 1.000 περιπτώσεις οδηγών που χρησιμοποιούσαν κινητό τηλέφωνο ή δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας.

Παράλληλα, περίπου 800 οδηγοί καταγράφηκαν να υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας σε οδικό τμήμα όπου αυτό έχει οριστεί στα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία για την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, καθώς σημειώθηκαν 480 παραβάσεις στη διασταύρωση της λεωφόρου Μεσογείων με τη Χαλανδρίου και 285 στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Τήνου.

Οκτώ σημεία αυξημένου κινδύνου

Η πιλοτική λειτουργία των καμερών ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα σε οκτώ σημεία που χαρακτηρίζονται υψηλής επικινδυνότητας, κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που τίθενται σε λειτουργία στους δρόμους της Αττικής και ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα σημεία στα οποία εφαρμόζεται το πιλοτικό πρόγραμμα είναι:

Δήμος Αθηναίων: Πανεπιστημίου και λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής: λεωφόρος Μεσογείων και λεωφόρος Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: λεωφόρος Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας: λεωφόρος Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: λεωφόρος Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου: λεωφόρος Ποσειδώνος και λεωφόρος Αλίμου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: λεωφόρος Βουλιαγμένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: λεωφόρος Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως

Από την πιλοτική εφαρμογή στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα

Οι κάμερες εντοπίζουν σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, καθώς και κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Στο επόμενο στάδιο, το σύστημα θα συνδεθεί με το πληροφοριακό δίκτυο της Τροχαίας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το Πάσχα.

Κομβικό ρόλο στη μεταρρύθμιση έχει η δημιουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), που θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα από τις κάμερες και τις φορητές συσκευές ελέγχου, με αυτοματοποιημένο και διαφανή τρόπο.

Παπαστεργίου: «Περνάμε από τα λόγια στις πράξεις»

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση για την οδική ασφάλεια αποτελεί ξεκάθαρη κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως «περνάμε συνειδητά από τα λόγια στην πράξη».

Όπως σημείωσε, οι κάμερες είναι ορατές, λειτουργούν με σαφές πλαίσιο και δεν έχουν τιμωρητικό προσανατολισμό, αλλά στοχεύουν στην πρόληψη και στη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς. «Οι κανόνες ισχύουν για όλους και εφαρμόζονται με σύγχρονο και δίκαιο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι αλλάζει για τους οδηγούς

Μέσω του Ε.Η.Σ., οι παραβάσεις θα καταγράφονται με φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, καθώς και με χρονικά δεδομένα, ενώ η διαβίβαση των πληροφοριών θα γίνεται με κρυπτογράφηση, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι οδηγοί θα ενημερώνονται ψηφιακά μέσω του gov.gr ή με ηλεκτρονικά μηνύματα και θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση ηλεκτρονικά.

Το συνολικό σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση 2.500 καμερών:

2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας

500 σε λεωφορεία, για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει στην εγκατάσταση επιπλέον 388 καμερών, οι οποίες θα ενταχθούν στο ίδιο σύστημα, μαζί με εκείνες της Αττικής Οδού.

Στόχος: οδική ασφάλεια και διαφάνεια

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχων αναμένεται να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να αυξήσει την εισπραξιμότητα των προστίμων –η οποία σήμερα παραμένει κάτω από το 10% τον πρώτο χρόνο– και να αποσυμφορήσει την Αστυνομία, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί περισσότερο στην πρόληψη.

Παράλληλα, το σύστημα θα παρέχει ανοικτά και ανωνυμοποιημένα δεδομένα, τα οποία θα αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό πολιτικών οδικής ασφάλειας, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπευθυνότητας στους ελληνικούς δρόμους.