Υπ. Παιδείας: Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις για Πρότυπα και Ωνάσεια σχολεία – Ημερομηνία κλήρωσης για Πειραματικά

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Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), αλλά και οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.), τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) για το σχολικό έτος 2026-27.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

- Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

- Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

- Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.