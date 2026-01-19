Ασταμάτητη η Εθνική πόλο στο Ευρωπαϊκό: «Λύγισε» και την Ιταλία και βλέπει τελικό

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επικρατώντας της Ιταλίας με 15-13 και πετυχαίνοντας την πέμπτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια. Με αυτό το αποτέλεσμα, εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά και την πρώτη θέση στον όμιλό της, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου απέδειξε ξανά ότι ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου πόλο. Με πειθαρχημένη άμυνα, καθαρό πλάνο και απόλυτη συγκέντρωση, κατάφερε να επιβληθεί σε έναν ακόμη κορυφαίο αντίπαλο, παρά την απουσία του τιμωρημένου αρχηγού, Ντίνου Γενηδουνιά. Μετά και τη σπουδαία νίκη επί της Κροατίας, η «γαλανόλευκη» δείχνει να βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της διοργάνωσης στο Βελιγράδι.

Πλέον, η Ελλάδα στρέφει το βλέμμα της στην τελική φάση. Την Τετάρτη αντιμετωπίζει τη Ρουμανία σε ματς διαδικαστικού χαρακτήρα, πριν από τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής απέναντι σε μία εκ των Σερβίας, Ουγγαρίας ή Ισπανίας. Εκεί θα διεκδικήσει την ιστορική πρώτη πρόκριση σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Κορυφαίοι για την Εθνική ήταν ο Κάκαρης, που κυριάρχησε στα δύο μέτρα, ο Αργυρόπουλος με καθοριστικά γκολ και ο εξαιρετικός Τζωρτζάτος κάτω από τα δοκάρια. Η συνοχή, η ένταση και η αποφασιστικότητα της ομάδας δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά σε τροχιά διάκρισης και είναι έτοιμη να γράψει ιστορία.