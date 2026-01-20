Πλεύρης: Ανάκληση ασύλου από Παλαιστίνιο που πανηγύριζε τις σφαγές της Χαμάς στο Ισραήλ

Στην ανάκληση του καθεστώτος ασύλου Παλαιστίνιου προχώρησε η Ελλάδα, μετά την εμφάνιση στοιχείων που δείχνουν ότι πανηγύριζε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Την απόφαση γνωστοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι το επίμαχο βίντεο δεν καταγράφει συμμετοχή του συγκεκριμένου ατόμου σε πράξεις βίας ή δολοφονιών, αλλά σε πανηγυρισμούς. Παράλληλα, όπως ανέφερε, ο Παλαιστίνιος εμφανίζεται σε πολλές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς.

Ο υπουργός σημείωσε ότι υπήρξαν και πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες ελήφθησαν από την ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ καθώς και από άλλα ευρωπαϊκά όργανα. «Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ήδη από το καλοκαίρι έχει δώσει εντολή στην Υπηρεσία Ασύλου να επανεξετάζονται όλες οι υποθέσεις διεθνούς προστασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, ο συγκεκριμένος είχε λάβει άσυλο τον Μάρτιο του 2025, δηλαδή μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Κατά τον χρόνο χορήγησης του ασύλου, όπως είπε, δεν υπήρχε καμία σχετική ενημέρωση στον φάκελό του, ούτε από την Interpol ούτε μέσω ερυθράς αγγελίας.

«Πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας και η κυβέρνηση δεν μπορεί να δείξει την παραμικρή ανεκτικότητα σε άτομα που επικαλούνται καθεστώς διεθνούς προστασίας, ενώ με τις πράξεις τους είτε εγκωμιάζουν είτε συναγελάζονται με εγκληματίες που έσφαξαν και βίασαν ανθρώπους», υπογράμμισε ο υπουργός.

Όπως εξήγησε, ο Παλαιστίνιος δεν βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, αλλά στο Βέλγιο. «Άπαξ και κάποιος λάβει άσυλο, έχει δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης εντός της Ευρώπης. Με την απόφαση που εκδίδουμε υπάρχει και απόφαση απέλασης, ωστόσο, αφού βρίσκεται σε άλλο ευρωπαϊκό έδαφος, η διαδικασία θα ακολουθηθεί από εκεί. Δεν διαθέτει πλέον καθεστώς διεθνούς προστασίας», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στη συνολική εικόνα των μεταναστευτικών ροών. Όπως ανέφερε, στο κλείσιμο του 2025 οι αφίξεις ήταν κατά 13.000 λιγότερες σε σύγκριση με το 2024. Το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εικοσαημέρου, ξεκίνησε επίσης με μειωμένες ροές, ενώ οι αφίξεις από την Τουρκία μειώθηκαν πάνω από 50% σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος, τάση που, όπως είπε, φαίνεται να συνεχίζεται.

Αντίθετα, πιο ανησυχητική χαρακτήρισε την κατάσταση στη Λιβύη. Εκεί, όπως τόνισε, υπάρχει συσσωρευμένος πληθυσμός περίπου 500.000 εκτοπισμένων από το Σουδάν, με την Ελλάδα να εστιάζει κυρίως στην ανατολική πλευρά της χώρας. Η συγκεκριμένη πλευρά δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που σημαίνει ότι οι προσπάθειες γίνονται σε διμερές επίπεδο. «Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τον χειμώνα ώστε να ενισχυθούμε διπλωματικά», ανέφερε.

Ο υπουργός δήλωσε ακόμη ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, στην προετοιμασία δύο προσωρινών δομών στην Κρήτη, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση των ροών. Οι αφίξεις από τη Λιβύη αφορούν κυρίως πολίτες του Σουδάν και σε μικρότερο βαθμό της Αιγύπτου και του Μπαγκλαντές.

Για τις χώρες των οποίων οι πολίτες δεν δικαιούνται άσυλο, όπως η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι υπάρχει συνεννόηση για επιστροφές, σημειώνοντας ότι μόνο τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν 995 απελάσεις. Αντίθετα, οι Σουδανοί, όπως είπε, κατά βάση δικαιούνται άσυλο, καθώς προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί κλειστό Συμβούλιο Υπουργών με τη συμμετοχή ορισμένων χωρών της ΕΕ, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, με αντικείμενο τη συζήτηση για τη δημιουργία κέντρου επιστροφών στην Αφρική.

«Υπάρχει κοινή πεποίθηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ότι η λύση στο μεταναστευτικό είναι όποιος εισέρχεται παράνομα να γνωρίζει πως, αν δεν μπορεί να επιστραφεί στη χώρα καταγωγής του, δεν θα παραμείνει στην Ευρώπη, αλλά θα οδηγείται σε χώρο επιστροφής στην Αφρική, κάτι που λειτουργεί αποτρεπτικά», κατέληξε.