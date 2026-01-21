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Προληπτική εκκένωση κατοικιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης
Ειδήσεις
17:10 - 21 Ιαν 2026

Προληπτική εκκένωση κατοικιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά στον Άγιο Δημήτριο, κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης, κατόπιν παρέμβασης της αστυνομίας, εξαιτίας των προειδοποιήσεων για έντονα καιρικά φαινόμενα αλλά και των κατολισθήσεων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για σπίτια που είχαν παρουσιάσει προβλήματα και κατά την προηγούμενη κακοκαιρία, ενώ σε μία περίπτωση έχει σημειωθεί καθίζηση στον αύλειο χώρο κατοικίας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ακόμη δύο κατοικίες αξιολογούνται ως δυνητικά επικίνδυνες και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθεί η απομάκρυνση των ενοίκων τους, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Σε ανακοίνωσή του, ωστόσο, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου εμφανίζεται καθησυχαστικός, διευκρινίζοντας ότι, παρά τις αναφορές που κυκλοφορούν, από τις βροχοπτώσεις της Τετάρτης (21/1) δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής σοβαρά προβλήματα στην περιοχή ούτε κατά μήκος του ρέματος Πικροδάφνης.

Όπως αναφέρεται, υπήρξαν μόνο δύο περιπτώσεις κατοικιών στις οποίες έγιναν συστάσεις για προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων, λόγω κινδύνου που εντοπίστηκε στους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών. Παράλληλα, δεν έχει σημειωθεί καμία νέα κατολίσθηση στο ρέμα, πέραν εκείνης που είχε καταγραφεί μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι τότε τρεις κατοικίες είχαν κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμες.

Το επιχειρησιακό κέντρο του δήμου λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ για κάθε έκτακτη ανάγκη -ακόμη και για τη μετακίνηση ευάλωτων πολιτών- οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 200 7726 και 693 007 2612.

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