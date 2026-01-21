Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένη διακοπή υδροδότησης την ερχόμενη Κυριακή

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Κυριακή (25/1) θα προχωρήσει σε εκτεταμένη και πολύωρη διακοπή υδροδότησης σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Θεσσαλονίκης, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο.

Σημειώνεται ότι η διακοπή θα ξεκινήσει στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής και θα διαρκέσει έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας, στο πλαίσιο εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης διαμέτρου Φ600, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ηφαιστίωνος, σε τμήμα που εκτείνεται από την οδό Αγγελάκη έως τη δυτική είσοδο της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, κατά τη διάρκεια των εργασιών αναμένεται να παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές που οριοθετούνται από τις οδούς Αγγελάκη, Εγνατία, Μοναστηρίου, Αναγεννήσεως, Δυτική Είσοδος, Ρωξάνης, 26ης Οκτωβρίου και Λεωφόρος Νίκης, καθώς και στους γύρω δρόμους του δήμου Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων της ΕΥΑΘ, με στόχο την αναβάθμιση και την αποδοτικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων που προέρχονται από τις δύο κύριες πηγές υδροδότησης της πόλης, τον Αλιάκμονα και την Αραβησσό.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα ενισχυθεί η υδροδότηση σε περιοχές όπως οι Συκιές, η Άνω Πόλη, το Επταπύργιο, η Ξηροκρήνη, οι Αμπελόκηποι, η Μενεμένη και η Νεάπολη.