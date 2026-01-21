Η Βρετανία δεν θα υποκύψει στις πιέσεις Τραμπ για Γροιλανδία, διαμηνύει ο Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα (21/1) ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την αντίθεσή του στις αμερικανικές απαιτήσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ανακαλέσει την προηγούμενη στήριξή του σε συμφωνία για τα Νησιά Τσάγκος, προκειμένου να ασκήσει πίεση στη Βρετανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάρμερ είχε καλέσει σε «ψύχραιμη συζήτηση» για τη Γροιλανδία και την περασμένη Δευτέρα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την κλιμάκωση ενός εμπορικού πολέμου, μετά τις απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών στη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν του επιτραπεί να «αγοράσει» τη Γροιλανδία.

Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Βρετανία ήταν «ανόητη και αδύναμη» που συμφώνησε να παραχωρήσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό, προκειμένου να διασφαλίσει το μέλλον μιας αεροπορικής βάσης ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή. Όταν είχε ανακοινωθεί η συμφωνία, η κυβέρνηση Τραμπ είχε εκφράσει τη στήριξή της.

Επισημαίνεται ότι ο Στάρμερ έχει επιδιώξει στενές σχέσεις με τον Τραμπ, προκειμένου να διατηρηθούν οι εμπορικοί και αμυντικοί δεσμοί, ωστόσο σε μία από τις πιο αιχμηρές του επικρίσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο, τόνισε ότι δεν θα εκφοβιστεί ώστε να αλλάξει την άποψή του πως το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί από τον λαό της και από τη Δανία.

«Απερίσκεπτο» να διαρραγούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

«Δεν θα υποχωρήσω, η Βρετανία δεν θα υποχωρήσει, στις αρχές και τις αξίες μας σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας υπό την απειλή δασμών. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση μου», δήλωσε ο Στάρμερ στους βουλευτές, προσθέτοντας ότι η πρωθυπουργός της Δανίας θα επισκεφθεί το Λονδίνο αύριο Πέμπτη (21/1).

«Ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποίησε χθες για τα Τσάγκος διατυπώσεις διαφορετικές από τις προηγούμενες δηλώσεις υποδοχής και στήριξης», είπε.

«Χρησιμοποίησε αυτές τις διατυπώσεις αποκλειστικά για να ασκήσει πίεση σε εμένα και στη Βρετανία σε σχέση με τις αξίες και τις αρχές μας για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών που τον παρότρυναν να υιοθετήσει ακόμη σκληρότερη στάση απέναντι στον Τραμπ, ο Στάρμερ τόνισε ότι εξακολουθεί να είναι σημαντική η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ζητήματα, όπως η Ουκρανία.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με τις ΗΠΑ σε όλα», ανέφερε. «Όμως θα ήταν απερίσκεπτο να θεωρήσουμε ότι πρέπει να διαλύσουμε τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να εγκαταλείψουμε την Ουκρανία και τόσα άλλα ζητήματα που είναι κρίσιμα για την άμυνα, την ασφάλεια και τις υπηρεσίες πληροφοριών μας».