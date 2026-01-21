ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Βρετανία δεν θα υποκύψει στις πιέσεις Τραμπ για Γροιλανδία, διαμηνύει ο Στάρμερ
Ειδήσεις
16:53 - 21 Ιαν 2026

Η Βρετανία δεν θα υποκύψει στις πιέσεις Τραμπ για Γροιλανδία, διαμηνύει ο Στάρμερ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα (21/1) ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την αντίθεσή του στις αμερικανικές απαιτήσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ανακαλέσει την προηγούμενη στήριξή του σε συμφωνία για τα Νησιά Τσάγκος, προκειμένου να ασκήσει πίεση στη Βρετανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάρμερ είχε καλέσει σε «ψύχραιμη συζήτηση» για τη Γροιλανδία και την περασμένη Δευτέρα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την κλιμάκωση ενός εμπορικού πολέμου, μετά τις απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών στη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν του επιτραπεί να «αγοράσει» τη Γροιλανδία.

Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Βρετανία ήταν «ανόητη και αδύναμη» που συμφώνησε να παραχωρήσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό, προκειμένου να διασφαλίσει το μέλλον μιας αεροπορικής βάσης ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή. Όταν είχε ανακοινωθεί η συμφωνία, η κυβέρνηση Τραμπ είχε εκφράσει τη στήριξή της.

Επισημαίνεται ότι ο Στάρμερ έχει επιδιώξει στενές σχέσεις με τον Τραμπ, προκειμένου να διατηρηθούν οι εμπορικοί και αμυντικοί δεσμοί, ωστόσο σε μία από τις πιο αιχμηρές του επικρίσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο, τόνισε ότι δεν θα εκφοβιστεί ώστε να αλλάξει την άποψή του πως το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί από τον λαό της και από τη Δανία.

«Απερίσκεπτο» να διαρραγούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

«Δεν θα υποχωρήσω, η Βρετανία δεν θα υποχωρήσει, στις αρχές και τις αξίες μας σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας υπό την απειλή δασμών. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση μου», δήλωσε ο Στάρμερ στους βουλευτές, προσθέτοντας ότι η πρωθυπουργός της Δανίας θα επισκεφθεί το Λονδίνο αύριο Πέμπτη (21/1).

«Ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποίησε χθες για τα Τσάγκος διατυπώσεις διαφορετικές από τις προηγούμενες δηλώσεις υποδοχής και στήριξης», είπε.
«Χρησιμοποίησε αυτές τις διατυπώσεις αποκλειστικά για να ασκήσει πίεση σε εμένα και στη Βρετανία σε σχέση με τις αξίες και τις αρχές μας για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών που τον παρότρυναν να υιοθετήσει ακόμη σκληρότερη στάση απέναντι στον Τραμπ, ο Στάρμερ τόνισε ότι εξακολουθεί να είναι σημαντική η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ζητήματα, όπως η Ουκρανία.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με τις ΗΠΑ σε όλα», ανέφερε. «Όμως θα ήταν απερίσκεπτο να θεωρήσουμε ότι πρέπει να διαλύσουμε τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να εγκαταλείψουμε την Ουκρανία και τόσα άλλα ζητήματα που είναι κρίσιμα για την άμυνα, την ασφάλεια και τις υπηρεσίες πληροφοριών μας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένη διακοπή υδροδότησης την ερχόμενη Κυριακή
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένη διακοπή υδροδότησης την ερχόμενη Κυριακή

Ντάιμον: Οικονομική καταστροφή το πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών
Ειδήσεις

Ντάιμον: Οικονομική καταστροφή το πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών

Η στάση απέναντι στον Τραμπ προκαλεί διχασμό στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά
Διεθνή

Η στάση απέναντι στον Τραμπ προκαλεί διχασμό στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ
Ειδήσεις

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ
Εμπορεύματα

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»
Ειδήσεις

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις
Ειδήσεις

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ