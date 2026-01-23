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Γρίπη: Αύξηση 30% στις νοσηλείες παιδιών - Έκκληση γιατρών για εμβολιασμό των παιδιών
Ειδήσεις
13:16 - 23 Ιαν 2026

Γρίπη: Αύξηση 30% στις νοσηλείες παιδιών - Έκκληση γιατρών για εμβολιασμό των παιδιών

Reporter.gr Newsroom
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Ραγδαία αύξηση, που υπερβαίνει το 30%, παρουσιάζουν οι νοσηλείες παιδιών από γρίπη και οι βαριές νοσήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν τα νοσοκομεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». 

Δύο παιδιά ηλικίας 6 και 3 ετών νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία» από επιπλοκές της γρίπης, χωρίς να έχουν άλλα διαπιστωμένα προβλήματα υγείας. Μάλιστα, το ένα αγόρι, 6 ετών, χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Στις τελευταίες εφημερίες εκατοντάδες είναι τα παιδιά που προσέρχονται με έντονα συμπτώματα της γρίπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και ο πρόεδρός της, Μιχάλης Γιαννάκος, καθημερινά πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία και πάνω από 50 παιδιά εισάγονται για νοσηλεία.

Έκκληση γιατρών σε γονείς για τον εμβολιασμό των παιδιών
Οι γιατροί καλούν τους γονείς να εμβολιάσουν έστω και τώρα τα παιδιά τους, καθώς η γρίπη αναμένεται να μας απασχολήσει και τους επόμενους δύο μήνες και συνιστούν να εξετάζονται τα παιδιά εγκαίρως από τον παιδίατρό τους όταν εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά που έχουν συμπτώματα θα πρέπει να κρατούνται στο σπίτι, μακριά από ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

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