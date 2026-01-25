Μήλος: Μεγάλο ξενοδοχείο επεκτείνεται κοντά στο Σαρακήνικο – Ο Δήμος προσέφυγε στο ΣτΕ

Έντονες αντιδράσεις έχουν εκδηλωθεί στη Μήλο εξαιτίας της κατασκευής νέου, εκτεταμένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε κοντινή απόσταση από την παραλία του Σαρακήνικου.

Πιο αναλυτικά, το ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει κατασκευαστεί στην περιοχή Μύτακας, παρόλο που οι αρμόδιοι φορείς έχουν κινηθεί δικαστικά εναντίον του. Εκτός αυτού, δε, η μονάδα έχει ήδη επεκταθεί και πλέον βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα.

Ο Δήμος Μήλου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένει την εκδίκαση της προσφυγής, η οποία όμως καθυστερεί, την ώρα που οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται κανονικά.

Παράλληλα, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση του συγκροτήματος σχεδιάζει σημαντική επέκταση, αυξάνοντας τον αριθμό των σουιτών από 30 σε 171, με την προσθήκη πισινών και σύγχρονων υποδομών.

Ακόμη, πηγές επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη της ξενοδοχειακής μονάδας πραγματοποιείται σε προστατευόμενη ζώνη και σε έκταση εκτός σχεδίου πόλης.