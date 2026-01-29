ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού
Ειδήσεις
18:44 - 29 Ιαν 2026

Ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Απλουστεύεται με την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

«Από σήμερα (29/1), η υποβολή αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά, μέσω ενιαίας και εξειδικευμένης πλατφόρμας που σχεδίασαν η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τις σχετικές οδηγίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας και η αποτελεσματική προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ρυθμίζει τη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών δημοσιεύθηκε στις 26.1.2026 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 283 Β΄)» .

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μήνυμα 112 για κίνδυνο υπερχείλισης ποταμών στη Ροδόπη
Ειδήσεις

Μήνυμα 112 για κίνδυνο υπερχείλισης ποταμών στη Ροδόπη

Υπογράφηκε το κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου
Ειδήσεις

Υπογράφηκε το κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου

Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ - Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα (videos)
Ειδήσεις

Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ - Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα (videos)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές
Οικονομία

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών
Ειδήσεις

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet
Ειδήσεις

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους
Πολιτική

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 20:32

Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 20:00

Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Ποια νησιά μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ