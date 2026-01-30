Βουλή: Το Αιγαίο δεν έχει «γκρίζες ζώνες» - Ενός λεπτού σιγή στην τριακοστή επέτειο των Ιμίων

Η Ολομέλεια της Βουλής τήρησε σήμερα (30/1), ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Ελλήνων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που έπεσαν στα Ίμια το 1996. Στις επετειακές ομιλίες κυβέρνησης και κομμάτων κυριάρχησε το μήνυμα ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες».

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, υπογράμμισε ότι η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα, τονίζοντας παράλληλα ότι η χώρα αντιμετωπίζει προκλήσεις με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Αναφέρθηκε στη θυσία των τριών αξιωματικών, Παναγιώτη Βλαχάκου, Χριστόδουλου Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψού, λέγοντας πως η μνήμη τους αποτελεί οδηγό και καθήκον για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για όλο τον ελληνικό λαό.

Ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αδελφός του Παναγιώτη Βλαχάκου, επεσήμανε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν «αθόρυβοι φρουροί της χώρας». Σημείωσε τον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού και επισήμανε πως οι ταπεινωμένοι Έλληνες αξιωματικοί δεν θα υπάρξουν ξανά. Με συγκίνηση αναφέρθηκε στον αδελφό του, εκφράζοντας υπερηφάνεια για τη ζωή και τη θυσία του.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος, τόνισε ότι το Αιγαίο ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνικό, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» αλλά μόνο το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας και το λευκό του κύματος. Παράλληλα κάλεσε σε ενότητα, αποφεύγοντας κομματικές αντιπαραθέσεις.

Ο Ν. Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι η θυσία των τριών αξιωματικών αφήνει ένα χρέος υπεράσπισης της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της εθνικής κυριαρχίας, επισημαίνοντας την πλήρη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νικ. Παπαναστάσης, επεσήμανε την ευθύνη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην κρίση των Ιμίων, κατηγορώντας τους ότι άφησαν ανοιχτά ζητήματα κυριαρχίας και εισήγαγαν τη λογική των «γκρίζων ζωνών».

Ο Θ. Δρίτσας από τη Νέα Αριστερά τόνισε ότι η αναφορά σε «γκρίζες ζώνες» εξυπηρετεί τη διατήρηση της αντιπαλότητας και ενδεχόμενων συγκρούσεων με την Τουρκία.

Ο Στ. Φωτόπουλος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε την Τουρκία υπεύθυνη για διαρκή προκλήσεις, ενώ ο Γ. Ρούντας της «Νίκης» υπογράμμισε ότι η τιμή στους ήρωες διασφαλίζει την εθνική αξιοπρέπεια και την αποφασιστικότητα των Ελλήνων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε κοινοβουλευτική συζήτηση για την πλήρη αποκάλυψη των γεγονότων των Ιμίων, υποστηρίζοντας ότι η αλήθεια δεν μπορεί να παραμένει «εφτά σφραγίδες» 30 χρόνια μετά.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, επεσήμανε ότι η θυσία των τριών αξιωματικών πρέπει να γίνει φάρος για τις αποφάσεις, την πολιτική βούληση και την εθνική ενότητα. «Το Αιγαίο δεν επιδέχεται αναθεωρήσεις ούτε ανέχεται “γκρίζες ζώνες”. Έχει μόνο γαλάζια κύματα που αγκαλιάζουν την ελληνική ιστορία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα», κατέληξε.