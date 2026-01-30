Μήνυση Κωνσταντοπούλου κατά Γεωργιάδη - Δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει, λέει ο Υπουργός

Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης σε σχετικό του βίντεο, η προσφυγή της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας αφορά ομιλία του στη Βουλή στις 29 Οκτωβρίου 2025, κατά την οποία είχε χρησιμοποιήσει το χαρακτηρισμό «απαίσια γυναίκα» αναφερόμενος στην ίδια.
Ο υπουργός Υγείας σχολίασε τη μήνυση κάνοντας λόγο για «φόβο» της κ. Κωνσταντοπούλου απέναντι στο κόμμα Καρυστιανού. Μάλιστα, με ειρωνική διάθεση, κατέληξε λέγοντας ότι στο εξής θα απευθύνεται αποκλειστικά στην επικεφαλής του κόμματος, την κυρία Καρυστιανού, προτρέποντας την κ. Κωνσταντοπούλου να θέσει υποψηφιότητα μαζί της, προκειμένου να επιτύχει την είσοδό της στην επόμενη Βουλή.
Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10’ πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για όσα της είπα στις 29/10/2025…ήταν η ομιλία μου που εκτός… pic.twitter.com/1n8jOwMjIa— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 30, 2026