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Μήνυση Κωνσταντοπούλου κατά Γεωργιάδη - Δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει, λέει ο Υπουργός
Πολιτική
17:11 - 30 Ιαν 2026

Μήνυση Κωνσταντοπούλου κατά Γεωργιάδη - Δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει, λέει ο Υπουργός

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυση σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω δημόσιας τοποθέτησής του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η μήνυση συνοδεύεται από υπόμνημα έκτασης 39 σελίδων και κατατέθηκε λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (29/1).

Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης σε σχετικό του βίντεο, η προσφυγή της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας αφορά ομιλία του στη Βουλή στις 29 Οκτωβρίου 2025, κατά την οποία είχε χρησιμοποιήσει το χαρακτηρισμό «απαίσια γυναίκα» αναφερόμενος στην ίδια.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε τη μήνυση κάνοντας λόγο για «φόβο» της κ. Κωνσταντοπούλου απέναντι στο κόμμα Καρυστιανού. Μάλιστα, με ειρωνική διάθεση, κατέληξε λέγοντας ότι στο εξής θα απευθύνεται αποκλειστικά στην επικεφαλής του κόμματος, την κυρία Καρυστιανού, προτρέποντας την κ. Κωνσταντοπούλου να θέσει υποψηφιότητα μαζί της, προκειμένου να επιτύχει την είσοδό της στην επόμενη Βουλή.

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