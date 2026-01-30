ΕΕ: Καλεί την Ελλάδα να ενσωματώσει οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές, καθώς η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν από τα κράτη μέλη να ποινικοποιούν τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, καθώς και τη διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η οδηγία ορίζει ελάχιστους κανόνες για τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις, ενώ περιλαμβάνει διατάξεις για την πρόληψη των εγκλημάτων και την προστασία των παιδιών-θυμάτων. Επιπλέον, προβλέπει την τακτική κατάρτιση των αρμόδιων υπαλλήλων και τη διασφάλιση ότι οι παραβάτες μπορούν να συμμετέχουν σε αποτελεσματικά προγράμματα παρέμβασης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένα άρθρα που αφορούν τη στήριξη και προστασία των θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης.

Οι ελληνικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.