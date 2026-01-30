ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Καλεί την Ελλάδα να ενσωματώσει οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
Ειδήσεις
19:15 - 30 Ιαν 2026

ΕΕ: Καλεί την Ελλάδα να ενσωματώσει οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές, καθώς η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν από τα κράτη μέλη να ποινικοποιούν τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, καθώς και τη διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η οδηγία ορίζει ελάχιστους κανόνες για τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις, ενώ περιλαμβάνει διατάξεις για την πρόληψη των εγκλημάτων και την προστασία των παιδιών-θυμάτων. Επιπλέον, προβλέπει την τακτική κατάρτιση των αρμόδιων υπαλλήλων και τη διασφάλιση ότι οι παραβάτες μπορούν να συμμετέχουν σε αποτελεσματικά προγράμματα παρέμβασης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένα άρθρα που αφορούν τη στήριξη και προστασία των θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης.

Οι ελληνικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden
Επιχειρήσεις

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Πολιτική

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση
Ναυτιλία

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών
Οικονομία

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/08/2026 - 21:45

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

Υγεία
12/08/2026 - 21:30

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 21:00

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:30

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ