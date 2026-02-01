Βιολάντα: Σταματούν προσωρινά οι έρευνες λόγω διαρροής προπανίου - Φόβος για νέα έκρηξη

Υπό τον φόβο νέας έκρηξης λόγω εκτεταμένης διαρροής προπανίου, διακόπηκαν προσωρινά οι έρευνες για το εργατικό δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, έξι ημέρες μετά την τραγωδία.

Επισημαίνεται ότι η διαρροή προπανίου ήταν τόσο σοβαρή, που το αέριο είχε διεισδύσει έως και 25 μέτρα κάτω από το έδαφος, καθιστώντας επικίνδυνη τη συνέχιση των ερευνών στο χώρο του εργοστασίου. Παρά την αναστολή της επιτόπιας έρευνας, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα τεχνικά δεδομένα και τα έγγραφα της επιχείρησης, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες παραβάσεις και αδυναμίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών ανακοίνωσε 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα την Τρίτη (3/2), με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο της πόλης και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Η εισαγγελική έρευνα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργατριών, επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά το τεχνικό σκέλος, δηλαδή τη συντήρηση των σωληνώσεων και τα αίτια της πολύμηνης και εκτεταμένης διαρροής προπανίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στα έργα ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2025 εντός του χώρου της επιχείρησης. Οι αρχές διερευνούν αν οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος ή αν χρησιμοποιήθηκαν πιο επιθετικές μέθοδοι, που πιθανόν προκάλεσαν διάτρηση των σωληνώσεων.

Παράλληλα, υπό έλεγχο βρίσκονται και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροσβεστικές αρχές αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου εκσκαφές από τη Δευτέρα (2/2) για να εντοπίσουν το ακριβές σημείο από το οποίο σημειώθηκε η διαρροή στις σωληνώσεις.

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