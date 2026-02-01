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Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη - Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας επισημαίνει ο πατέρας του
Ειδήσεις
11:27 - 01 Φεβ 2026

Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη - Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας επισημαίνει ο πατέρας του

Reporter.gr Newsroom
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Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (1/2) από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και ο πατέρας του, Αριστείδης, αναφέρθηκε στη θλιβερή επέτειο, αλλά και στο βαρύ κλίμα που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη μετά τον τραγικό χαμό επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αριστείδης Καμπανός μίλησε στην ΕΡΤ, ανακαλώντας τη μνήμη του γιου του και σχολιάζοντας τόσο την πορεία της δικαστικής υπόθεσης όσο και τα πρόσφατα γεγονότα που συγκλόνισαν την πόλη. Όπως τόνισε, παρά το πέρασμα των χρόνων, παρόμοια φαινόμενα βίας συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει την ανάγκη για βαθύτερη αυτοκριτική και αλλαγή νοοτροπίας.

Αναφερόμενος στον διαρκή πόνο της απώλειας, σημείωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν μάθει να ζουν με τη θλίψη, επισημαίνοντας πως, όπως είχε ειπωθεί και έξω από τα δικαστήρια, τα «ισόβια» σε αυτή την υπόθεση τα βιώνουν οι ίδιοι. Παράλληλα, συνέδεσε τη μαύρη επέτειο με τη νέα τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία, όπου επτά νέοι άνθρωποι, οπαδοί του ΠΑΟΚ, έχασαν τη ζωή τους, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν περίσκεψη και ουσιαστική προσπάθεια για να εντοπιστούν τα αίτια και να αποφευχθούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον, τόσο στον χώρο του αθλητισμού όσο και ευρύτερα στην κοινωνία.

Ο πατέρας του Άλκη αναφέρθηκε επίσης στη νομική εξέλιξη της υπόθεσης, μετά την έφεση που άσκησε ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με αίτημα την επιβολή ποινής για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο αντί για ενδεχόμενο. Όπως δήλωσε, η οικογένεια είναι ικανοποιημένη από αυτή την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχει έγκλημα πρέπει να υπάρχει και τιμωρία, ενώ οι αυστηροί νόμοι λειτουργούν αποτρεπτικά για τους παραβατικούς. Τόνισε ακόμη ότι σε μια χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, οι νομοταγείς πολίτες δεν έχουν λόγο να φοβούνται.

Παράλληλα, μίλησε για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις στις οποίες συμμετέχει, με στόχο να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά. Όπως ανέφερε, η επικοινωνία με τα παιδιά και τους νέους είναι ουσιαστική, καθώς δείχνουν να ακούνε τα μηνύματα που τους μεταφέρονται. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η αλλαγή πρέπει να ξεκινά από τους ίδιους τους ενήλικες, οι οποίοι οφείλουν να δίνουν το σωστό παράδειγμα, τονίζοντας πως δεν μπορεί κανείς να συμπεριφέρεται βίαια στα γήπεδα και ταυτόχρονα να απαιτεί καλύτερη στάση από τα παιδιά.

Τέλος, αναφερόμενος στο βαρύ κλίμα που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, ο Αριστείδης Καμπανός, που μαζί με τη σύζυγό του άναψε κερί στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, σημείωσε ότι κάτι στη συλλογική λειτουργία της κοινωνίας δεν λειτουργεί σωστά. Αναγνώρισε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, υπογράμμισε όμως ότι η ευθύνη είναι συλλογική και πως οι δύσκολες στιγμές πρέπει να λειτουργούν ενωτικά, ώστε η κοινωνία να είναι έτοιμη να αντιμετωπίζει και να προλαμβάνει τραγικά γεγονότα.

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