Συλλυπητήρια Κακλαμάνη για την απώλεια του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ακριτίδη

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ακριτίδη εξέφρασε με την ακόλουθη δήλωση ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

«Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Ακριτίδη, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών τη δημόσια ζωή της χώρας από θέσεις κοινοβουλευτικής και κυβερνητικής ευθύνης.

Συνδέθηκε από νωρίς με την πολιτική πραγματικότητα της Μεταπολίτευσης, συμμετέχοντας στη συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ από τα πρώτα του βήματα. Από το 1977 έως το 2000 εκλεγόταν βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ άσκησε και καθήκοντα υπουργού Εμπορίου και Συγκοινωνιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαδρομής του, αντιμετώπισε τον θεσμικό του ρόλο με αίσθημα ευθύνης και σταθερή προσήλωση στο κοινοβουλευτικό έργο, διατηρώντας διαρκή επαφή με τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».