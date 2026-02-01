ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συλλυπητήρια Κακλαμάνη για την απώλεια του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ακριτίδη
Πολιτική
11:35 - 01 Φεβ 2026

Συλλυπητήρια Κακλαμάνη για την απώλεια του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ακριτίδη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ακριτίδη εξέφρασε με την ακόλουθη δήλωση ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης. 

«Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Ακριτίδη, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών τη δημόσια ζωή της χώρας από θέσεις κοινοβουλευτικής και κυβερνητικής ευθύνης.

Συνδέθηκε από νωρίς με την πολιτική πραγματικότητα της Μεταπολίτευσης, συμμετέχοντας στη συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ από τα πρώτα του βήματα. Από το 1977 έως το 2000 εκλεγόταν βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ άσκησε και καθήκοντα υπουργού Εμπορίου και Συγκοινωνιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαδρομής του, αντιμετώπισε τον θεσμικό του ρόλο με αίσθημα ευθύνης και σταθερή προσήλωση στο κοινοβουλευτικό έργο, διατηρώντας διαρκή επαφή με τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη - Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας επισημαίνει ο πατέρας του
Ειδήσεις

Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη - Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας επισημαίνει ο πατέρας του

Μητσοτάκης: Η σκέψη όλων στις οικογένειες που πενθούν - Τι αναφέρει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η σκέψη όλων στις οικογένειες που πενθούν - Τι αναφέρει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του

Πακιστάν: Συντονισμένες επιθέσεις αυτονομιστών αφήνουν πίσω δεκάδες νεκρούς
Ειδήσεις

Πακιστάν: Συντονισμένες επιθέσεις αυτονομιστών αφήνουν πίσω δεκάδες νεκρούς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου
Πολιτική

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό
Γιώργος Ραυτόπουλος

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Φορολογία
13/08/2026 - 19:00

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:45

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 18:38

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:23

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Πολιτική
13/08/2026 - 18:10

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Πολιτική
13/08/2026 - 18:04

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ