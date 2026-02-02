ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελευσίνα: Μαφιόζικου τύπου εκτέλεση με 10 πισώπλατους πυροβολισμούς στον 27χρονο - Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ
Ειδήσεις
18:33 - 02 Φεβ 2026

Ελευσίνα: Μαφιόζικου τύπου εκτέλεση με 10 πισώπλατους πυροβολισμούς στον 27χρονο - Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε ερημική περιοχή στη Νέα Πέραμο. Ο νεαρός άνδρας εκτελέστηκε με δέκα πυροβολισμούς, όλοι πισώπλατοι, γεγονός που ενισχύει το σενάριο οργανωμένης, μαφιόζικου τύπου δολοφονίας.

Κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής, ο ιατροδικαστής εντόπισε εννέα σφαίρες στην πλάτη του θύματος και μία στο ινιακό οστό του κεφαλιού. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν προθανάτιες κακώσεις, με εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο, που παραπέμπουν σε προηγηθέντα ξυλοδαρμό, πιθανότατα εντός οχήματος, με στόχο την ακινητοποίησή του.

Μετά την εκτέλεση, οι δράστες φέρεται να επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στη σορό, πιθανώς για να εξαφανίσουν ίχνη, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να την απανθρακώσουν πλήρως. Ο τρόπος δράσης καταδεικνύει έντονο μένος απέναντι στο θύμα και επαγγελματική οργάνωση.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που προσπαθεί να εξιχνιάσει τόσο την αρπαγή όσο και τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία από την Ελευσίνα. Η σορός του εντοπίστηκε τυχαία χθες (01/02) από περιπατητή, μέσα σε ρέμα, στο όρος Κανδήλι, κοντά στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας. Η ταυτοποίηση έγινε αρχικά μέσω τατουάζ, ωστόσο αναμένεται και η επίσημη επιβεβαίωση.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, πριν από μία εβδομάδα, τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα, ο 27χρονος επέστρεψε στο σπίτι του στην Ελευσίνα, αλλά έχοντας ξεχάσει τα κλειδιά του, χτύπησε το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του. Εκείνη άνοιξε, ωστόσο καθώς εκείνος δεν ανέβαινε, κατέβηκε στο ισόγειο χωρίς να τον εντοπίσει, θεωρώντας αρχικά ότι είχε φύγει.

Το επόμενο πρωί, αφού εξέτασε υλικό από κάμερες γειτονικών κατοικιών, ανησύχησε σοβαρά και προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας.

Από την ανάλυση των καταγραφών προέκυψε ότι τουλάχιστον δύο άγνωστοι άνδρες τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλων και τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι υπήρχε και τρίτο άτομο ως οδηγός, ενώ δεν αποκλείεται και τέταρτος συνεργός.

Οι πινακίδες του οχήματος αποδείχθηκαν πλαστές και «ντουμπλαρισμένες», αντιστοιχώντας σε υπαρκτό όχημα στη Θεσσαλονίκη.

Σενάρια και διασυνδέσεις

Η σύντροφος του θύματος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δεν γνωρίζει λόγους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια ενέργεια. Ο 27χρονος διέθετε οικονομική επιφάνεια, όπως και η οικογένειά του, και δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά, διατηρώντας εταιρεία διαχείρισης προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η σχέση του με γνωστό επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στη Μάνδρα πριν από δύο χρόνια με παρόμοιο τρόπο: πυροβολισμοί μέσα στο αυτοκίνητό του και εμπρησμός για την εξαφάνιση στοιχείων. Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση των δύο υποθέσεων, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν το εύρος της έρευνας, η οποία επεκτείνεται συνολικά στις επαγγελματικές και κοινωνικές επαφές του θύματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό
Γιώργος Ραυτόπουλος

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος
Ανεμοδείκτης

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996
Magazino

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Πολιτική
14/08/2026 - 10:08

Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Πολιτική
14/08/2026 - 09:45

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 09:31

Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - Σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες

Ναυτιλία
14/08/2026 - 09:10

Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

Φορολογία
14/08/2026 - 08:50

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:40

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Υγεία
14/08/2026 - 08:35

Πώς 10 λεπτά ζωγραφικής μπορούν να «επαναφέρουν» το νευρικό σας σύστημα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:15

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:00

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ