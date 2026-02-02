Ελευσίνα: Μαφιόζικου τύπου εκτέλεση με 10 πισώπλατους πυροβολισμούς στον 27χρονο - Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε ερημική περιοχή στη Νέα Πέραμο. Ο νεαρός άνδρας εκτελέστηκε με δέκα πυροβολισμούς, όλοι πισώπλατοι, γεγονός που ενισχύει το σενάριο οργανωμένης, μαφιόζικου τύπου δολοφονίας.

Κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής, ο ιατροδικαστής εντόπισε εννέα σφαίρες στην πλάτη του θύματος και μία στο ινιακό οστό του κεφαλιού. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν προθανάτιες κακώσεις, με εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο, που παραπέμπουν σε προηγηθέντα ξυλοδαρμό, πιθανότατα εντός οχήματος, με στόχο την ακινητοποίησή του.

Μετά την εκτέλεση, οι δράστες φέρεται να επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στη σορό, πιθανώς για να εξαφανίσουν ίχνη, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να την απανθρακώσουν πλήρως. Ο τρόπος δράσης καταδεικνύει έντονο μένος απέναντι στο θύμα και επαγγελματική οργάνωση.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που προσπαθεί να εξιχνιάσει τόσο την αρπαγή όσο και τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία από την Ελευσίνα. Η σορός του εντοπίστηκε τυχαία χθες (01/02) από περιπατητή, μέσα σε ρέμα, στο όρος Κανδήλι, κοντά στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας. Η ταυτοποίηση έγινε αρχικά μέσω τατουάζ, ωστόσο αναμένεται και η επίσημη επιβεβαίωση.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, πριν από μία εβδομάδα, τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα, ο 27χρονος επέστρεψε στο σπίτι του στην Ελευσίνα, αλλά έχοντας ξεχάσει τα κλειδιά του, χτύπησε το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του. Εκείνη άνοιξε, ωστόσο καθώς εκείνος δεν ανέβαινε, κατέβηκε στο ισόγειο χωρίς να τον εντοπίσει, θεωρώντας αρχικά ότι είχε φύγει.

Το επόμενο πρωί, αφού εξέτασε υλικό από κάμερες γειτονικών κατοικιών, ανησύχησε σοβαρά και προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας.

Από την ανάλυση των καταγραφών προέκυψε ότι τουλάχιστον δύο άγνωστοι άνδρες τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλων και τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι υπήρχε και τρίτο άτομο ως οδηγός, ενώ δεν αποκλείεται και τέταρτος συνεργός.

Οι πινακίδες του οχήματος αποδείχθηκαν πλαστές και «ντουμπλαρισμένες», αντιστοιχώντας σε υπαρκτό όχημα στη Θεσσαλονίκη.

Σενάρια και διασυνδέσεις

Η σύντροφος του θύματος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δεν γνωρίζει λόγους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια ενέργεια. Ο 27χρονος διέθετε οικονομική επιφάνεια, όπως και η οικογένειά του, και δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά, διατηρώντας εταιρεία διαχείρισης προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η σχέση του με γνωστό επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στη Μάνδρα πριν από δύο χρόνια με παρόμοιο τρόπο: πυροβολισμοί μέσα στο αυτοκίνητό του και εμπρησμός για την εξαφάνιση στοιχείων. Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση των δύο υποθέσεων, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν το εύρος της έρευνας, η οποία επεκτείνεται συνολικά στις επαγγελματικές και κοινωνικές επαφές του θύματος.