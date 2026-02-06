Γιώργος Κακούσης: Απολύτως διαφανείς όλες οι συναλλαγές μου – Έμαθα από συναδέλφους ότι εμφανίζομαι ως ύποπτος
17:06 - 06 Φεβ 2026

Γιώργος Κακούσης: Απολύτως διαφανείς όλες οι συναλλαγές μου – Έμαθα από συναδέλφους ότι εμφανίζομαι ως ύποπτος

Reporter.gr Newsroom
Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Γιώργος Κακούσης, απάντησε το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, στα δημοσιεύματα που εμπλέκουν το όνομά του στην υπόθεση της ΓΣΕΕ, τονίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές του «είναι απολύτως διαφανείς».  

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο δημοσιογράφος.

Σημειώνει, ωστόσο, ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων» και προσθέτει πως έμαθε ότι «ακούγεται» το όνομά του για την έρευνα σε σχέση με την υπόθεση της ΓΣΕΕ από δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα, γράφει: «Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες.

Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο.

Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!»

