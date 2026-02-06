Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στον Προαστιακό

Αλλαγές σε συγκεκριμένα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών τίθενται σε εφαρμογή από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και έως νεωτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Οι τροποποιήσεις αποφασίστηκαν έπειτα από ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), λόγω εκτελούμενων εργασιών στη σιδηροδρομική γραμμή και της μονοδρόμησης στο τμήμα Άνω Λιόσια – Μαγούλα – Άνω Λιόσια. Ως αποτέλεσμα, τα καθημερινά τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού στη διαδρομή Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο δεν θα εξυπηρετούν προσωρινά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, αλλά θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται στον Σταθμό ΣΚΑ.

Τα επηρεαζόμενα δρομολόγια περιλαμβάνουν 16 αναχωρήσεις ανά κατεύθυνση, τόσο από το Αεροδρόμιο προς τα Άνω Λιόσια όσο και από τα Άνω Λιόσια προς το Αεροδρόμιο, σε χρονικό εύρος από τις πρώτες πρωινές έως τις βραδινές ώρες.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν από τη γραμμή Κιάτου με προορισμό το Αεροδρόμιο και τους ενδιάμεσους σταθμούς μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω του Σιδηροδρομικού Σταθμού Άνω Λιοσίων, με αναμονή περίπου 14 λεπτών για το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο.

Κανονικά θα συνεχίσουν να εκτελούνται όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς και Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.

Παράλληλα, από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι νεωτέρας, η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς Ασπροπύργου και Μαγούλας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την αποβάθρα ανόδου, δηλαδή προς την κατεύθυνση του Πειραιά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα βραδινά δρομολόγια 2263 (20:54) και 2264 (21:37), στο τμήμα Άνω Λιόσια – ΣΚΑ – Άνω Λιόσια, θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train. Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο μπορεί να επηρεάσει τους χρόνους διέλευσης των λεωφορείων.

Η Hellenic Train τονίζει ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον ΟΣΕ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και έγκαιρη μετακίνηση των επιβατών, ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόησή του.