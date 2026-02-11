Ε.Σ.Α.μεΑ.: Μεγάλα προβλήματα στην προσβασιμότητα τραπεζών και ΑΤΜ
13:49 - 11 Φεβ 2026

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Μεγάλα προβλήματα στην προσβασιμότητα τραπεζών και ΑΤΜ

Reporter.gr Newsroom
Επιστολή με τις διαμαρτυρίες ατόμων με αναπηρία σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών-συναλλαγών, τόσο σε ψηφιακό επίπεδο όσο και στα φυσικά καταστήματα και τις αυτόματες ταμειακές μηχανές (ATM), απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Παρά τις μεμονωμένες βελτιώσεις που έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνολική εικόνα εξακολουθεί να δημιουργεί συνθήκες αποκλεισμού, εξάρτησης από τρίτους και παραβίασης της αυτονομίας, της αξιοπρέπειας και των προσωπικών δεδομένων των ατόμων με αναπηρία και απαιτείται άμεση και ενιαία αντιμετώπιση.

Στην επιστολή παρατίθεται συγκεντρωτική καταγραφή προβλημάτων και αντίστοιχων προτάσεων, αναφορικά με την πρόσβαση, ειδικά των ατόμων με οπτική αναπηρία και των κωφών και βαρήκοων πολιτών στις τραπεζικές υπηρεσίες και συναλλαγές.

Η ΕΣΑμεΑ δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση της ΕΕΤ για διάλογο και συνεργασία, με στόχο τη διαμόρφωση ενός τραπεζικού συστήματος πραγματικά προσβάσιμου και χωρίς αποκλεισμούς.

