Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν και τη μείωση των αποθεμάτων αργού
Εμπορεύματα
13:41 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται την Τετάρτη (11/2), υποστηριζόμενες από την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν παραμένουν εύθραυστες, ενώ οι μειώσεις αποθεμάτων αργού σε βασικά κέντρα αποθήκευσης δείχνουν ισχυρότερη ζήτηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent καταγράφουν άνοδο 1,42% στα 69,77 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται επίσης κατά 95 σεντς, ή 1,52%, στα 64,93 δολάρια το βαρέλι.

«Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να στηρίζουν τις τιμές, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει διαταραχή στην προσφορά», δήλωσε ο αναλυτής πετρελαίου της UBS, Τζοβάνι Σταούνοβο.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη (10/2) ότι οι πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ επέτρεψαν στην Τεχεράνη να αξιολογήσει τη σοβαρότητα της Ουάσινγκτον και κατέδειξαν επαρκή σύγκλιση απόψεων, ώστε να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής και δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο την αποτροπή νέας σύγκρουσης.

«Παρότι η ρητορική παραμένει κατά διαστήματα επιθετική, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις κλιμάκωσης, και ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι το Ιράν τελικά θα θελήσει να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό και πυραυλικό του πρόγραμμα», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της PVM Oil, Τάμας Βάργκα.

Σημειώνεται επίσης ότι τις τιμές στήριξε ένα ελαφρώς ασθενέστερο δολάριο. Ένα ισχυρότερο αμερικανικό νόμισμα καθιστά ακριβότερο το πετρέλαιο -που τιμολογείται σε δολάρια- για τους ξένους αγοραστές, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Επιπλέον, οι ενδείξεις περιορισμού της υπερπροσφοράς συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών, καθώς η αγορά απορρόφησε μέρος των πλεονασματικών ποσοτήτων που είχαν καταγραφεί το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Η μείωση των αποθεμάτων αργού που διατηρούνται ανεξάρτητα στον κόμβο διύλισης και αποθήκευσης Άμστερνταμ–Ρότερνταμ–Αμβέρσα (ARA), καθώς και στη Φουτζέιρα, υποδηλώνει πιο «σφιχτή» αγορά, σύμφωνα με τον Σταούνοβο της UBS.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα εβδομαδιαία στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη. Τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 13,4 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) την Τρίτη.

Ανάκαμψη στο φυσικό αέριο - Νέο ράλι για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει σήμερα άνοδο, μετά από συνεχόμενες ημέρες απωλειών, αφού τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 2.273% στα 32.570 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, νέο ανοδικό ράλι βρίσκεται σε εξέλιξη στα πολύτιμα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 1,84% στα 5,123.11 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι εκτοξεύεται κατά 6,50% με την τιμή της ουγγιάς να σκαρφαλώνει στα 85.628 δολάρια. Την ίδια ώρα, κέρδη σημειώνει και ο χαλκός κατά 2,54% στα 6.0635 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,18% έναντι του ευρώ στα 1.1917 δολάρια ανά ευρώ, ενώ υποχωρεί επίσης και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,34% δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται 0,23% έναντι του ευρώ στη 0.8696 λίρα ανά ευρώ.

