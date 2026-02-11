Εννέα νέα δεξαμενόπλοια παρήγγειλε η Dynacom του Γ. Προκοπίου
Ναυτιλία
13:20 - 11 Φεβ 2026

Εννέα νέα δεξαμενόπλοια παρήγγειλε η Dynacom του Γ. Προκοπίου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Σε νέα παραγγελία εννέα δεξαμενόπλοιων εκτιμώμενης αξίας μεταξύ 700 εκατ. και ενος δισ. δολαρίων προχωρά η Dynacom Tankers Management, ενισχύοντας περαιτέρω το πρόγραμμα ανανέωσης και επέκτασης του στόλου της σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας για την αγορά crude carriers. 

Τα εν λόγω νέα πλοία χωρητικότητας 158.000 τόνων dw κατά μονάδα θα είναι κλάσης suezmax και θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία Hengli Shipbuilding,

Με τη νέα αυτή κίνηση, το συνολικό βιβλίο υπό ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων της Dynacom υπερβαίνει πλέον τις 30 μονάδες, κατανεμημένες σε μεγάλα ασιατικά ναυπηγεία, μεταξύ των οποίων τα Hengli, Samsung Heavy Industries και New Times Shipbuilding.

Οι παραδόσεις των νέων πλοίων τοποθετούνται χρονικά από το δεύτερο εξάμηνο του 2028 και μετά, υποδηλώνοντας μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό που συνδέεται με τις προοπτικές της αγοράς αργού πετρελαίου αλλά και με τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Η συγκεκριμένη συμφωνία ακολουθεί προηγούμενη παραγγελία τεσσάρων πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων τύπου VLCC στα ίδια ναυπηγεία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τοποθέτηση του ομίλου στην κατηγορία των μεγάλων crude carriers.

Παράλληλα, η ευρύτερη ναυτιλιακή δραστηριότητα συμφερόντων Προκοπίου εκτείνεται και πέραν των δεξαμενόπλοιων, με 30 bulk carriers υπό ναυπήγηση για τη Sea Traders και οκτώ πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου για τη Dynagas.

