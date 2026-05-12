Κάτω Τιθορέα: Για οκτώ ένοπλες ληστείες ερευνώνται οι συλληφθέντες

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας να συνδέονται με σειρά άλλων σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, μεταξύ των οποίων οκτώ ένοπλες ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες υποθέσεις παράνομων δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν καμένα χαρτονομίσματα, τα οποία οι αρχές εκτιμούν ότι πιθανόν προέρχονται από εκρήξεις σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Παράλληλα, εντοπίστηκε και μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών.

Κατά τη σύλληψή τους, οι πέντε δράστες της ληστείας -τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα- είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, συγκεκριμένα δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο τύπου Scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα προς χρήση. Στο όχημά τους βρέθηκε επίσης ολόκληρο το χρηματικό ποσό που είχε αφαιρεθεί από την τράπεζα της Κάτω Τιθορέας, ύψους περίπου 200.000 ευρώ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις σε Λουτράκι και Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες και μία γυναίκα. Στις κατοικίες τους εντοπίστηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, μεγάλες ποσότητες φυσιγγίων, καθώς και τα καμένα χαρτονομίσματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομάδα είχε ήδη τεθεί υπό παρακολούθηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και αρκετό καιρό.

Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αναφέροντας ότι το λεγόμενο «ελληνικό FBI» παρακολουθούσε τη δράση της ομάδας επί μακρόν.

Οι αρχές θεωρούν ότι υπάρχουν έντονες ομοιότητες ανάμεσα στη χθεσινή ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και στην ένοπλη ληστεία που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τουλάχιστον δύο από τους συλληφθέντες φαίνεται ότι είχαν μπει στο στόχαστρο των ερευνών μετά από εκείνη την υπόθεση, καθώς ο τρόπος δράσης παρουσιάζει σχεδόν απόλυτη ταύτιση.

Όλοι οι συλληφθέντες είναι έως 33 ετών και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν είχαν ιδιαίτερα βαρύ ποινικό παρελθόν. Μόνο ένας από αυτούς έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και περιστατικά αθλητικής βίας, ενώ τρεις ακόμη έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε επεισόδια με αστυνομικούς.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και για άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετείχαν στην οργάνωση, χωρίς ακόμη να υπάρχει σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των εμπλεκομένων.

Όπως δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, οι πέντε βασικοί κατηγορούμενοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία, αφού πρώτα εγκατέλειψαν το αρχικό τους όχημα και επιβιβάστηκαν σε άλλο αυτοκίνητο.

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Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικοί τούς παρακολούθησαν και τους καταδίωξαν για αρκετά χιλιόμετρα, έως ότου κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν. Το όχημά τους φέρεται να κινούνταν προς την Αττική.

Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό συνθήκες αυστηρής μυστικότητας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε επίσης ότι η άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Φθιώτιδας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι δράστες φαίνεται να είχαν μελετήσει προσεκτικά τη λειτουργία της τράπεζας.

Όπως ανέφερε, γνώριζαν ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα υπήρχε μεγάλο χρηματικό ποσό και φαίνεται πως είχαν παρακολουθήσει τόσο τις κινήσεις των υπαλλήλων όσο και τη διαδικασία της χρηματαποστολής. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που επέλεξαν τη συγκεκριμένη τράπεζα ως στόχο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή της Κάτω Τιθορέας, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι επέλεξαν το σημείο επειδή δεν υπήρχε κοντινό αστυνομικό τμήμα και απαιτούνταν τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά για να φτάσει το πρώτο περιπολικό.