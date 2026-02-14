Δένδιας: Δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της διαβίωσης των μελών της Στρατιωτικής Οικογένειας
20:40 - 14 Φεβ 2026

Δένδιας: Δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της διαβίωσης των μελών της Στρατιωτικής Οικογένειας

Reporter.gr Newsroom
Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τοποθετήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στέλνοντας μήνυμα αναγνώρισης και στήριξης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι οι στρατιωτικοί να μην αντιμετωπίζονται ως «υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας», αλλά ως άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες που υπηρετούν με υπερηφάνεια το εθνόσημο και των οποίων η προσφορά πρέπει να αναγνωρίζεται εμπράκτως.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός σημείωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που υπουργός Εθνικής Άμυνας απηύθυνε ομιλία στο συγκεκριμένο συνέδριο, επισημαίνοντας ότι η υποδοχή που έλαβε ήταν θερμή. Όπως ανέφερε, μίλησε «από καρδιάς» στους αντιπροσώπους των στρατιωτικών και τους ευχαρίστησε, παρά το γεγονός ότι –όπως παραδέχθηκε– υπήρξαν διαφωνίες μερίδας εξ αυτών σχετικά με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο.

Ο κ. Δένδιας διαβεβαίωσε ότι παραμένει ανοιχτός σε διάλογο με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΜΕΝΣ για κάθε ζήτημα που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας και του επιπέδου ζωής των στελεχών. Τόνισε, μάλιστα, πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν υπουργό από το να είναι πολιτικός προϊστάμενος των Ενόπλων Δυνάμεων, των ανθρώπων που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Αναφερόμενος στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια «Ατζέντα 2030», επανέλαβε ότι οι αλλαγές που προωθούνται εδράζονται στην ανάγκη συνολικού εκσυγχρονισμού, ώστε η Ελλάδα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της ευρύτερης γεωγραφικής της περιοχής.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις μισθολογικές αυξήσεις που έχουν δρομολογηθεί, καθώς και το εκτεταμένο οικιστικό πρόγραμμα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 17.500 κατοικίες, 10.500 νέες και 7.000 ανακαινισμένες.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για μια ευρύτερη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο τη στήριξη της «Στρατιωτικής Οικογένειας», επιδιώκοντας, όπως είπε, τη δημιουργία ενός μοναδικού πλέγματος κοινωνικής μέριμνας για τα μέλη της.

